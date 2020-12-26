Bugün Tv'de neler var? Kanal D, Atv, Show Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı ile 26 Aralık televizyonda hangi dizi ve filmler var?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında vatandaşlar iyi vakit geçirmek amacıyla kanalların Tv yayın akışını merak ediyor. Televizyon ekranlarına gelen birbirinden iddialı dizi ve filmler sevenleri ile buluşurken Cumartesi akşamlarının iddialı yapımlarından Kuzey Yıldızı ve Gönül Dağı yeni bölümleri ile televizyonda olacak. Peki, 26 Aralık Cumartesi bugün TV'de neler var? İşte Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 kanalların yayın akışı ve tüm detaylar…

26 ARALIK BUGÜN TV'DE NELER VAR?

Medya gündemini yakından takip edenler TV yayın akışı listesine göz atıyor. Her gün güncel olarak Televizyonda bugün ne var sorusuna yanıt arayanlar Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, TRT1 yayın akışına göre izleyecekleri yapımlara karar veriyor…