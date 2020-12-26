Bugün Tv'de neler var? Kanal D, Atv, Show Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı ile 26 Aralık televizyonda hangi dizi ve filmler var?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında vatandaşlar iyi vakit geçirmek amacıyla kanalların Tv yayın akışını merak ediyor. Televizyon ekranlarına gelen birbirinden iddialı dizi ve filmler sevenleri ile buluşurken Cumartesi akşamlarının iddialı yapımlarından Kuzey Yıldızı ve Gönül Dağı yeni bölümleri ile televizyonda olacak. Peki, 26 Aralık Cumartesi bugün TV'de neler var? İşte Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 kanalların yayın akışı ve tüm detaylar…
26 ARALIK BUGÜN TV'DE NELER VAR?
Medya gündemini yakından takip edenler TV yayın akışı listesine göz atıyor. Her gün güncel olarak Televizyonda bugün ne var sorusuna yanıt arayanlar Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, TRT1 yayın akışına göre izleyecekleri yapımlara karar veriyor…
ATV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
12:00 Hercai
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister
KANAL D 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:30 Sevimli Yunus
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz (Tekrar)
22:45 Yeni Nesil Ajans XXX 2
STAR TV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
07:30 Medcezir
09:30 Yerli dizi/film
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi/sinema
16.20 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show
TRT1 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:55 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
07:35 Böyle Bitmesin
10:00 Yedi Numara
11:00 Benim Adım Melek
14:35 3'Te 3
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı
SHOW TV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
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TV8 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Masterchef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye