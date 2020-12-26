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Bugün Tv'de neler var? Kanal D, Atv, , Tv8, TRT1 yayın akışı ile televizyonda hangi dizi ve filmler var?

Özellikle de karantina süreçlerinde vatandaşlar evlerinde geçirecekleri hafta sonunda TV yayın akışı araştırmalarını gerçekleştiriyor. Her gün birbirinden iddialı yapımlar , Atv, Tv8, Kanal D, ve TRT1 ekranlarındaki yerini alırken akşam yayınlanacak yapımlar bu noktada merak ediliyor. Peki, Cumartesi bugün TV’de neler var? İşte Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 kanalların yayın akışı ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 13:46 Son Güncelleme: 26.12.2020 13:51 ABONE OL
Bugün Tv'de neler var? Kanal D, Atv, Show Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı ile 26 Aralık televizyonda hangi dizi ve filmler var?

Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu hafta sonlarında vatandaşlar iyi vakit geçirmek amacıyla kanalların Tv yayın akışını merak ediyor. Televizyon ekranlarına gelen birbirinden iddialı dizi ve filmler sevenleri ile buluşurken Cumartesi akşamlarının iddialı yapımlarından Kuzey Yıldızı ve Gönül Dağı yeni bölümleri ile televizyonda olacak. Peki, 26 Aralık Cumartesi bugün TV'de neler var? İşte Show Tv, Atv, Tv8, Kanal D, Star Tv ve TRT1 kanalların yayın akışı ve tüm detaylar…

26 ARALIK BUGÜN TV'DE NELER VAR?

Medya gündemini yakından takip edenler TV yayın akışı listesine göz atıyor. Her gün güncel olarak Televizyonda bugün ne var sorusuna yanıt arayanlar Star TV, Show TV, Kanal D, ATV, TRT1 yayın akışına göre izleyecekleri yapımlara karar veriyor…

Tv yayın akışı 9 Eylül 2020: Bugün tv’de ne var? Star TV, Show TV, Kanal D, ATV yayın akışı

ATV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 İkiz Patiler
12:00 Hercai
15:30 Bir Zamanlar Çukurova
19:00 Hafta Sonu atv Ana Haber
20:00 Kim Milyoner Olmak ister

ATV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

KANAL D 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

07:30 Hem Kadın Hem Anne
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Mutfağı
14:00 Set Ekstra
14:30 Sevimli Yunus
16:15 Hekimoğlu
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Sadakatsiz (Tekrar)
22:45 Yeni Nesil Ajans XXX 2

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

Tv yayın akışı 9 Eylül 2020: Bugün tv’de ne var? Star TV, Show TV, Kanal D, ATV yayın akışı

STAR TV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

07:30 Medcezir
09:30 Yerli dizi/film
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:30 Yerli dizi/sinema
16.20 Yerli dizi/sinema
18:45 Star Haber
20:00 İBO Show

STAR TV AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TRT1 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

04:53 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:55 Nirvana Alevler İçinde (Altyazılı)
07:35 Böyle Bitmesin
10:00 Yedi Numara
11:00 Benim Adım Melek
14:35 3'Te 3
15:55 Payitaht "Abdülhamid"
19:00 Ana Haber
20:00 Gönül Dağı

TRT1 YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

Tv yayın akışı 9 Eylül 2020: Bugün tv’de ne var? Star TV, Show TV, Kanal D, ATV yayın akışı

SHOW TV 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

06:00 Gülümse Yeter
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Alev Alev
17:00 Çocuktan Al Haberi
18:45 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

SHOW TV YAYIN AKIŞI İÇİN TIKLAYIN

TV8 26 ARALIK YAYIN AKIŞI

06:00 Oynat Bakalım
08:15 Çook Yaşa
09:45 Masterchef Türkiye
12:30 Doğduğun Ev Kaderindir
15:30 Kırmızı Oda
20:00 Masterchef Türkiye

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Bugün Tv'de neler var? Kanal D, Atv, Show Tv, Tv8, TRT1 yayın akışı ile 26 Aralık televizyonda hangi dizi ve filmler var?
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