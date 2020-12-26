Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte merak edilen o sorunun yanıtı...

Çiçeğinin çok küçük bir parçası kullanıldığından 1 kilogramını elde etmek için çiçeğinden 110 bin ila 165 bin arası toplanması gereken baharat hangisidir?

A- Safran

B- Karabiber

C- Kimyon

D- Zerdaçal

CEVAP-A