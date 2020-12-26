Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:33Son Güncelleme: 26.12.2020 21:41ABONE OL
Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?
A- Araba plakası kullanım hakkı için
B- Panda evlat edinebilmek için
C- Askerlikten muaf olmak için
D- Yurt dışına tatile gidebilmek için
A- DOĞRU CEVAP
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Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?