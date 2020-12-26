Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Medya Haberleri Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?

’de hangi amaçla çok miktarda yapılmaktadır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve ’de hangi amaçla çok miktarda yapılmaktadır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:33 Son Güncelleme: 26.12.2020 21:41 ABONE OL
Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?

Çin'de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?

A- Araba plakası kullanım hakkı için

B- Panda evlat edinebilmek için

C- Askerlikten muaf olmak için

D- Yurt dışına tatile gidebilmek için

A- DOĞRU CEVAP

ARKADAŞINA GÖNDER
Çin’de hangi amaçla çok miktarda sahte evlilik yapılmaktadır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA