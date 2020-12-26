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10.bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölüm tamamı izle TRT1’de!

TRT1 ekranlarında yayınlanan 10.bölüm canlı izle araştırmaları şu an itibariyle başladı. Cumartesi akşamları TRT1 ekranlarında canlı yayınlanan dizide bu hafta Cemile’nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Heyecan dolu anları ekranlara yansıtan diziyi kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler araştırması yapıyor. Haberimizden, TRT1 ile canlı yayınlanan linki ve son bölüm detaylarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:17 Son Güncelleme: 26.12.2020 22:17 ABONE OL
Gönül Dağı 10.bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölüm tamamı izle TRT1’de!

Cumartesi akşamları yayınlanan Gönül Dağı yeni bölüm TRT1 canlı izle ile sevenleriyle buluşuyor. Yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan dizinin son bölümünü kaçıranlar veya yeniden izlemek isteyenler Gönül Dağı izle araştırması yapmaya başladı. İşte Gönül Dağı 10.bölüm canlı izle linki ile Gönül Dağı son bölüm izle seçeneği haberimizde…

GÖNÜL DAĞI CANLI İZLE!

Yazar Mustafa Çiftçi'nin öykülerinden esinlenilerek senaryolaştırılan Gönül Dağı canlı izle araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıran diziseverler yapımın yeni bölümünü internet ortamından takip etmek isteyenler için Gönül Dağı 10.bölüm izle linki sizlerle…

TRT1 İLE CANLI YAYINLANAN GÖNÜL DAĞI İZLE!

Gönül Dağı 10. bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. TRT1'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesinin ardından son bölüm izle seçeneği haberimizde yer alacaktır. İyi seyirler...

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

GÖNÜL DAĞI 10.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek'in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Cemile'nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer'e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan'a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman'ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan'ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar'ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek'in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?

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Gönül Dağı 10.bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölüm tamamı izle TRT1’de!
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