Gönül Dağı 10.bölüm canlı izle! Gönül Dağı son bölüm tamamı izle TRT1’de!

TRT1 İLE CANLI YAYINLANAN GÖNÜL DAĞI İZLE!

Gönül Dağı 10. bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. TRT1'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesinin ardından son bölüm izle seçeneği haberimizde yer alacaktır. İyi seyirler...

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

GÖNÜL DAĞI 10.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek'in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Cemile'nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer'e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan'a kız aramaya başlarlar...