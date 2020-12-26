Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi film Vietnam Savaşı’nı konu alır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi film Vietnam Savaşı’nı konu alır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:13Son Güncelleme: 26.12.2020 21:13ABONE OL