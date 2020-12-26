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Hangi film ’nı konu alır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangi film ’nı konu alır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangi film Vietnam ’nı konu alır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:13 Son Güncelleme: 26.12.2020 21:13 ABONE OL
Hangi film Vietnam Savaşı’nı konu alır?

Hangi film Vietnam Savaşı'nı konu alır?

A-FULL METAL JACKET (CEVAP)

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Hangi film Vietnam Savaşı’nı konu alır?
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