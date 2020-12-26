Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Hangisi Bremen Mızıkacıları masalının kahramanı olan dört hayvandan birinin yavrusuna verilen addır?sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi Bremen Mızıkacıları masalının kahramanı olan dört hayvandan birinin yavrusuna verilen addır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:45Son Güncelleme: 26.12.2020 22:48ABONE OL
Hangisi Bremen Mızıkacıları masalının kahramanı olan dört hayvandan birinin yavrusuna verilen addır?
A-KUZU
B-OĞLAK
C-TAY
D-SIPA (CEVAP D)
ARKADAŞINA GÖNDER
Hangisi Bremen Mızıkacıları masalının kahramanı olan dört hayvandan birinin yavrusuna verilen addır?