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sözlüklerine girmiş bir değildir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve sözlüklerine girmiş bir değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, girmiş bir deyim değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:50 Son Güncelleme: 26.12.2020 22:54 ABONE OL
Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir?

Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir?

A- Cepten çekmek

B- Cepten vermek

C- Cepten harcamak

D- Cepten aramak

CEVAP -A

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Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir?
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