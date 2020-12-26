Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve HangisiTDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 22:50Son Güncelleme: 26.12.2020 22:54ABONE OL
Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir?
A- Cepten çekmek
B- Cepten vermek
C- Cepten harcamak
D- Cepten aramak
CEVAP -A
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Hangisi TDK sözlüklerine girmiş bir deyim değildir?