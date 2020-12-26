Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:01Son Güncelleme: 26.12.2020 21:04ABONE OL
Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir?
A- Gabriel García Márquez
B- Milan Kundera
C- Charles Bukowski
D- Samuel Beckett
CEVAP: C
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Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir?