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, hangi bir karakterdir?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve , hangi bir karakterdir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:01 Son Güncelleme: 26.12.2020 21:04 ABONE OL
Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir?

Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir?

A- Gabriel García Márquez

B- Milan Kundera

C- Charles Bukowski

D- Samuel Beckett

CEVAP: C

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Henry Chinaski, hangi yazarın kitaplarında hikayesi anlatılan bir karakterdir?
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