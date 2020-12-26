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yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır?

Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:28 Son Güncelleme: 26.12.2020 21:31 ABONE OL
Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır?

Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır?

A- Derdimi alan

B- Aklımda kalan

C- Kalbimi çalan

D- Gönlümü çelen

CEVAP- A

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Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır?
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