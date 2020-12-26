Televizyon ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Haberimizin devamından Kim Milyoner Olmak İster programındaki, Isparta yöresine ait hangi adda bir tatlı vardır? sorusunun cevabına ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:28Son Güncelleme: 26.12.2020 21:31ABONE OL