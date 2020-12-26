Kuzey Yıldızı İlk Aşk 45.bölüm canlı izle: Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölüm izle Show TV’de!

Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir.Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?