Show Tv'de yayınlanan Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.yeni bölüm fragmanı izleyici tarafından merak edildi. Cumartesi akşamları ekrana gelen dizinin son bölümünde Kuzey'in Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Son bölümün seyirciyle buluşmasının ardından yeni bölüm fragman ile ilgili detaylı araştırma hız kazandı. Kuzey Yıldızı İlk Aşk 46.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kuzey Yıldızı İlk Aşk son bölümde neler oldu?

KUZEY YILDIZI İLK AŞK 46.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gökçe'nin yeni durumu, iki ailenin gündemine bomba gibi düşmüştür. Herkes, inadıyla tam bir Mollaoğlu olduğunu ispatlayan Gökçe'nin, iyileşmek için de aynı dirayeti göstermesini beklemektedir. Herkes onun iyileşmesi için seferber olmuştur.

Kızının hastalığıyla sarsılan Kuzey, yeni hayatıyla ilgilenmekten vazgeçmemiştir. Yıldızla kurduğu yeni hayat, yavaş yavaş şekillenmeye, yirmi bir yıllık hayal, ete kemiğe bürünmeye başlamıştır. Yıldız, kendisini bile şaşırtan bir heyecan ve panik içindedir. Yeni evinde her şey mükemmel olmalı, hiçbir şey buna gölge düşürmemelidir. Kuzey başta olmak üzere herkes, bu hayalin hakkını vermeye çalışmaktadır. Her şeye, en ince detayına kadar özen gösterirler. Yıldız'ın gözünden bile sakındığı yuvasına, yirmi bir yıllık hayaline bir gölge mi düşecek yoksa iki aşık, sonunda yuvalarına kavuşacak mıdır?