Masumlar Apartmanı 16. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizisinin bu bölümünde yaşanan gelişmeler izleyenleri heyecanlandırırken yıllar sonra bir araya gelen Safiye ve Naci'nin evlendiği sahneler ise şoke etti. İkilinin gerçekten kavuşup kavuşamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı 16. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte izleyenleri şoke eden Masumlar Apartmanı 16. Yeni bölüm fragmanı…
MASUMLAR APARTMANI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA FLAŞ GELİŞME!
Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile sevenlerinin gündemine geldi. Dizinin fragmanında yaşanan gelişmelerle beraber yapımın yayın günü için geri sayım başladı…
NACİ VE SAFİYE EVLENİYOR MU?
Masumlar Apartmanı 16. Bölüm Fragmanı yayınlandı | Video
Lise yıllarında aşk yaşayan ancak sonra yıllarca kavuşamayan Safiye ve Naci, 16. bölümde apartmanda kurulan bir masada buluşuyor. Yıllar sonra sakince konuşan ikili bu zamana kadar ne yaşadıklarını konuşuyor. Öte yandan fragmanda Naci ile Safiye'nin evlendiği görülen sahneler izleyicileri meraklandırdı.
MASUMLAR APARTMANI'NIN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Yıllar sonra istemeden dışarı çıkan Safiye, yaşadığı travma sonrası beklenmedik davranışlar sergiledi. Bu durum evdekilerin de endişelenmesine de sebep oldu. Safiye'nin bu hale Naci yüzünden geldiğini düşünen Han, sorunu kökten çözmek için bir adım attı ancak bu adım kendisiyle yüzleşmesini gerektirecek bir gerçeği oraya çıkardı.
Bu sırada sağlık durumu kötü olan Haluk hastaneye kaldırıldı. Ege aldığı haberle büyük üzüntü yaşarken İnci, yıllar önce yaşadıklarından dolayı babasına hala kızgın olduğu için kardeşlerin arası açıldı.