Masumlar Apartmanı 16. Yeni bölüm fragmanı yayınlandı. TRT1 ekranlarının en çok izlenen dizisinin bu bölümünde yaşanan gelişmeler izleyenleri heyecanlandırırken yıllar sonra bir araya gelen Safiye ve Naci'nin evlendiği sahneler ise şoke etti. İkilinin gerçekten kavuşup kavuşamayacağı ise merak ediliyor. Peki, Masumlar Apartmanı 16. Bölüm fragmanında neler oluyor? İşte izleyenleri şoke eden Masumlar Apartmanı 16. Yeni bölüm fragmanı…

MASUMLAR APARTMANI 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANINDA FLAŞ GELİŞME!

Başrollerinde Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu gibi isimlerin bulunduğu Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlanması ile sevenlerinin gündemine geldi. Dizinin fragmanında yaşanan gelişmelerle beraber yapımın yayın günü için geri sayım başladı…