Payitaht Abdülhamid 131. son bölüm tamamı yayınlandı! TRT ile Payitaht son bölüm izle

Payitaht Abdülhamid, dün akşam 131. yeni bölümü ile TRT 1 ekranlarında seyircisiyle buluştu. İlk toplantısını gerçekleştirecek olan Büyük Loca Masonları yüzlerini birbirlerine ifşa ederken, Şehzade Ahmet Nuri Efendi de devreye giriyor. Payitaht Abdülhamid 131. son bölüm tamamı, dün akşam diziyi TRT 1 ekranlarında kaçıranlar ve yeniden izlemek isteyenler için yayınlandı. Aşağıda, Abdülhamid Han son bölüm tamamına ulaşabileceğiniz Yotube sayfası yer alıyor.
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD 131. BÖLÜ İZLE
Aşağıdaki linki tarayıcınızın arama çubuğuna yapıştırarak, Payitah Abdulhamid 131. son bölümü izleyebilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=w_qoW7xjeIs&ab_channel=PayitahtAbd%C3%BClhamid
İşte, son bölümde yaşananlar...
Tüm Paşaların postaneye gelmesi ile işler iyice karışır. Abdülhamid, Mason Paşa kim sorusunun cevabını Manyas'a oynadığı oyunla alacağına emindir. Selanik'e Mason toplantısına Mason Paşayı ulaştırma çabasında olan Manyas'a bir oyun daha kurulur. Saraydan uzak bir hayat geçiren, hafiyelikte oldukça mahir Şehzade Ahmet Nuri Efendi artık devrededir. Büyük loca olarak ilk toplantılarını gerçekleştirmek isteyen Masonlar bu toplantıda yüzlerini birbirilerine de ifşa edeceklerdir. Mason Paşa'nın güzergahını elde etmek isteyen Ahmet Nuri Efendi'yi türlü zorluklar bekler.
Mahmut Paşa ise üvey ablası Sabuha'nın mirasını almakta kararlıdır. Miras için önündeki tek engel olan yeğeni Kani'ye oyunlar oynamaya devam eder. Karekin kardeşi Armen'in ölümü üzere Eşref'ten intikam almanın peşine düşer. Söğütlü ve Nadir Efendi ile beraber karşı plan yapan Eşref Aziz'i Karekin'le büyük hesaplaşma beklemektedir.
Saliha Emsal'in araştırmaları sonucu yemek davetine niye kimsenin gelmediğini öğrenir. Naime'yle bir kez daha iyi niyetle konuşur. Zekiye ve Fatma da Naime ve Aliye'nin yaptıkları tertiplerden rahatsızdırlar. İkisiyle de konuşmaları fayda etmez. Abdülhamid'in gözünde Saliha'yı küçük düşürmek için yeni bir tertip hazırlamışlardır. Ancak bu kez hazırladıkları tertip Saliha kadar Abdülhamid'in de canını yakacaktır.