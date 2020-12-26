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ile tamamı izle! Ramo 26. Bölümde Sibel Cihangir'in evinden kurtuluyor!

ekranlarında yayınlanan Ramo dizisi 26. Bölümle diziseverlerin evlerine konuk oldu. Dizinin son bölümünün sona ermesiyle birlikte “” şeklinde araştırmalar yoğun şekilde yapılıyor. tamamı, kesintisiz şekilde buradan izleyebilirsiniz. İşte Ramo 26. Bölüm izle linki…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 07:16 Son Güncelleme: 26.12.2020 07:17 ABONE OL
Show TV ile Ramo 26. son bölüm tamamı izle! Ramo 26. Bölümde Sibel Cihangir'in evinden kurtuluyor!

Show TV kanalında yayınlanan Ramo dizisi 26. Bölümüyle izleyenleriyle buluştu. 26. Son bölümün televizyon gösteriminin sonlanmasıyla birlikte diziseverler "Ramo 26. Bölüm izle" şeklinde son bölüme ilişkin araştırmalarına devam ediyor.

RAMO 26. BÖLÜM İZLE!

Show TV ile Ramo 26. son bölüm izleme linki detaylarını Show TV ile bu başlık altında bulabilirsiniz…



Ramo dizisi 26. Son bölüm tamamını kesintisiz olarak aşağıda yer alan link aracılığıyla izleyebilirsiniz...

https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/ramo-sezon-2-bolum-26-izle/92189

RAMO 26. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır.

İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.

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Show TV ile Ramo 26. son bölüm tamamı izle! Ramo 26. Bölümde Sibel Cihangir'in evinden kurtuluyor!
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