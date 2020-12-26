Show TV ile Ramo dizisi 27. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Show TV'de ekranlara gelen Ramo 26. son bölümle izleyenlerinin evine konuk oldu. Dizinin 26. son bölümünün bitmesiyle birlikte Ramo dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu diziseverler tarafından yoğun şekilde araştırılmaya başlandı.
Show TV ile Ramo dizisi 27. yeni bölüm fragmanı ve 26. son bölüm özeti detayları şöyle;
Ramo dizisi 27. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Ramo 27. bölüm fragmanı Show TV tarafından yayınlandığında burada olacak.
RAMO 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır.
İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.