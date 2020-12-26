Show TV ile Ramo dizisi 27. Yeni bölüm fragmanında neler oluyor? Ramo yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

RAMO 26. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ramo'un tek hedefi Sibel'i Cihangir'in evinden almaktır. Cihangir'in hedefi ise bunu başarmadan Ramo'yu öldürtmek. Bunun için de Sibel'i kullanacaktır.

İstanbul'da bütün ibreler Cihangir'e dönmüşken Yavuz'un gelişiyle her şey alt üst olur. Buna en çok öfkelenen de Ramo'dur. Fidan halasının intikamını almak isteyen Ramo'un önüne büyük engeller çıkar, Yavuz dokunulmazlık almıştır.