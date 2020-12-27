Arıza 16.bölüm izle! Arıza son bölüm tamamı izle Show TV’de!

Show TV ekranlarının aksiyon dolu dizisi Arıza yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Ayça Ayşin Turan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı dizide bu hafta Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Öte yandan Ali Rıza ise intikamını almak üzeredir. Heyecan dolu anları kaçıranlar Arıza izle araştırması yapıyor. İşte, Show TV ile canlı yayınlanan Arıza 16. son bölüm izle linki ve bu hafta yaşananlar…

ARIZA 16.SON BÖLÜM İZLE!

Show TV'de yayınlanan Arıza son bölüm izle araştırmaları an itibariyle hız kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Arıza 16. bölüm izle linki haberimizde…