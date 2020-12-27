Show Tv'de Pazar akşamları yayınlanan Arıza yeni bölüm fragmanı izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Yayınlanan son bölüm ardından yeni bölüm fragman detayları merak edildi. Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla ekrana gelen dizide bu hafta Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Peki Arıza 17.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Arıza son bölümde neler oldu?

ARIZA 17.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Arıza 17.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimizdeki yerini alacaktır.

ARIZA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Burak, babasının kendisini kurtarmak için yaptığı plan sayesinde paçayı sıyıracağını düşünürken karşısında Ali Rıza'yı bulmuştur. Ali Rıza bu sefer Burak'tan intikamını alacak ve onu öldürecektir. Ancak Murat, kardeşini kurtarmak için Haşmet'in karşısına çıkıp yeni bir anlaşma yapınca; Ali Rıza'nın Burak'ı öldürme planı suya düşer. Haşmet ve Halide ailelerinin katilinin kim olduğuna dair önemli bir bilgi edinirler ve öğrendiklerinden sonra büyük bir acı yaşarlar. Bu acı Haşmet için yeni bir savaşın fitilini ateşler; artık hedefte Fuat Ersoylu vardır.