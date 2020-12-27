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oyuncuları belli oldu! Cemal Can ve Aleyna Tilki’nin rol aldığı Bu Benim Masalım ilk fragmanı yayınlandı

Exxen TV'de yayın macerasına başlayacak oyuncuları ve konusu sosyal medyada epey merak ediliyor. Survivor’dan sonra yeni pojesiyle izleyici karşısına çıkacak olan Cemal Can ve şarkıcı Aleyna Tilki aynı platformda buluşacak. Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de ekran serüvenine giriş yapacak olan dizinin ilk fragman tanıtımı yayınlandı. Geniş kitlelere hitap edecek olan kim? İşte Bu Benim Masalım oyuncuları ve fragmanı

Giriş Tarihi: 27.12.2020 21:24 Son Güncelleme: 27.12.2020 21:25 ABONE OL
Bu Benim Masalım oyuncuları belli oldu! Cemal Can ve Aleyna Tilki’nin rol aldığı Bu Benim Masalım ilk fragmanı yayınlandı

Dijital platform olan Exxen TV'de yayınlanacak olan Bu Benim Masalım oyuncuları sosyal medyada dikkat çekiyor. Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de ekran serüvenine giriş yapacak olan Bu Benim Masalım fragmanı yayınlandı. 1 dakika 9 saniye uzunluğundaki fragman kısa süre içinde izleyiciler tarafından ilgi gördü. Peki Bu Benim Masalım oyuncuları kim? İşte Cemal Can ve Aleyna Tilki'nin Bu Benim Masalım fragmanı ve detaylar…

BU BENİM MASALIM OYUNCULARI KİM?

Başrollerinde Cemal Can ve Aleyna Tilki'nin rol aldığı Bu Benim Masalım dizisi son günlerde epey ilgi görmeye başladı. Bu Benim Masalım, 1 Ocak'ta platformda olacak. Detaylar şu şekilde;

BU BENİM MASALIM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Bu Benim Masalım oyuncuları arasında; Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Hasan Denizyaran, Merve Sevin, Göksun Büyükkahraman, Faruk Aran, Sude Oduncu, Bengü Gürses, Kamil Güler, Zeynep Kankonde Mbuyı ve usta oyuncu Nevra Serezli yer alıyor.

Bu Benim Masalım dizisi 1 Ocak'ta yayın hayatına başlayacak.

İşte Bu Benim Masalım dizisinin fragmanı;

'Bu Benim Masalım' tanıtım fragmanı yayınlandı.

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Bu Benim Masalım oyuncuları belli oldu! Cemal Can ve Aleyna Tilki’nin rol aldığı Bu Benim Masalım ilk fragmanı yayınlandı
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