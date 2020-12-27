Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölüm fragmanı yayınlandı! EDHO son bölümde neler oldu?

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölüm fragmanı izleyiciyle buluştu. Bu hafta yayınlanacak olan yeni bölüm fragmanının sloganı ise "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!" oldu. Öte yandan Hızır'ın vereceği karar heyecanlı anlara sahne olacak. Peki Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölümde neler olacak? EDHO son bölümde neler oldu? İşte Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölüm fragmanı ve son bölüm özeti…

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 178.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI!

Atv ekranlarında Salı akşamları yayınlanan EDHO yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178.bölüm fragman sloganı "Ülkeleri yıkan öyle toplar, tüfekler, silahlar değildir; içindeki hainlerdir!" oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. Bölüm Fragmanı

EDHO SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alpaslan Çakırbeyli için masada yapılan oylamada, yediye beş infaz kararı çıkar. Alınan bu karara rağmen intikamından vazgeçmeyen Alpaslan Çakırbeyli, ihanet eden herkesin peşine düşer. İnfazına el kaldıranlara yaptığı saldırıyla âleme adını bir kez daha duyuran Alpaslan Çakırbeyli, amacına bir adım daha yaklaşır.

Karşısında kim olursa olsun silahını indirmeyen Alpaslan Çakırbeyli'ye en büyük desteği ise ters düştüğü amcası Hızır Çakırbeyli verir. Tipi ise masada Alpaslan'ın ölümüne el kaldıran Rafet'in peşine düşer.

Hamdi Korkmaz, oğulları ve kayınbiraderine yapılan saldırının faturasını Avni'ye keser. Alpaslan'ın ölmesini isteyen Hamdi Korkmaz, intikamının alınması için Avni'yi tehdit eder.

İdris Reis'in oğlu Kaya için Haşmet Façalı'nın kızı Didem'i istemesi aileler arasında gerginliğe yol açar. Bu sürtüşmenin bitmesi için plan yapan Hayriye Çakırbeyli, planını uygulamak için ilk adımı atar.

Oğlu Hızır Çakırbeyli'nin yuvasını yıkmasına da kayıtsız kalamayan Hayriye Çakırbeyli, Bahar Sincanlı'nın karşısına geçerek tehdit eder. Kaynak: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Alpaslan'dan sürpriz hamle