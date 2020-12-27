Türkiye'nin dijital yayın platformu olacak EXXEN TV izleyiciyle yakın zamanda buluşacak. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen için geri sayım sona ererken, içinde yer alacak içerikler ve ücreti ile ilgili de bilgiler netleşti. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan Exxen'de İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik gibi isimler yer alacak. Peki EXXEN TV ne zaman açılıyor? EXXEN aylık üyelik ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…

EXXEN TV NE ZAMAN AÇILIYOR?

EXXEN platforumu ile ilgili tüm detaylar son günlerde epey ilgi görüyor. Exxen için geri sayım sona ererken, içinde yer alacak içerikler ve ücreti ile ilgili de bilgiler netleşti. Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN TV ile ilgili detaylar şu şekilde;