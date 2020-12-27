Gönül Dağı 11.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı 11.bölüm fragmanı izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Dün akşamki son bölümde yine heyecan dolu anlar seyirciyi etkiledi. Yayınlanan 10.bölümde üseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Peki Gönül Dağı 11.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı son bölümde neler oldu?

GÖNÜL DAĞI 11.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Gönül Dağı 11.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlanınca haberimizde yer alacaktır.

GÖNÜL DAĞI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Halime ve Gülsüm, Taner ve Dilek'in aşk yaşadığını öğrendikten sonra her ikisi de evlatlarını korumak için onlarla ciddi bir konuşma yaparlar. Annelerinin bu tavrı Taner ve Dilek'i nasıl etkileyecektir?

Cemile'nin rahatsızlıklarından şüphelenen Döndü, onun hamile olduğunu düşünmeye başlar. Muammer'e dede olacağı müjdesini verir... Hüseyin, Muammer'in dede olacağını öğrenince karşı atağa geçer ve ondan önce dede olmak için Ramazan'ı evlendirmeye karar verir. Günışıl ile beraber Ramazan'a kız aramaya başlarlar...

Tüm bu olanlardan habersiz Asuman'ı yeniden müzikle barıştırmanın derdine düşen Ramazan'ı bekleyen sürpriz nedir? Ciritçi Abdullah ve Serdar'ın çıktığı uzun yolculuk nasıl son bulacaktır? Taner ve Dilek'in aşkını reddeden Halime ve Gülsüm bu aşkı bitirmek için ne yapacaktır?