Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte 17.final bölüm detayları

Pazar akşamları ekrana gelen Maria ile Mustafa son bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Pazar akşamları ekrana gelen dizi 17.bölüm ile bu akşam final yapacak. Final bölümünde Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar. Peki Maria ile Mustafa final bölümünde neler olacak? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte 17.final bölüm detayları
Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May'ın paylaştığı dizi Maria ile Mustafa final yapıyor. ATV ekranlarına gelen dizi Pazar akşamları yayınlanıyordu.
Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını alt üst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır?
Maria ile Mustafa 17. Bölüm Fragmanı - Final | Video
Şahin ailesini geri kazanmak için elinden geleni yapar ancak İclal hala çok kırgındır. İclal, Şahin'i affedecek midir?
Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar.
Nadire'nin Nihat'tan aldığı mesaj, ikilinin yepyeni bir hayata başlamasının ilk adımı olur.
Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar.