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final mi yapıyor? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte 17.final bölüm detayları

ATV’nin sevilen dizilerinden final bölümüyle yayınlanıyor. Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’in paylaştığı dizinin son bölümünde Maria ve Mustafa'nın hayatını altüst edecek kötü bir sürpriz olacak. Bu akşam 17.son bölümü ile ekranlara gelen yapımda iki aşık, en sonunda çekirdek ailelerini genişletip yepyeni, mutlu bir maceraya başlayacak. Dizinin hayranları son bölümde neler olacağını merak ederken neden final yaptığı ile ilgili araştırmalara başladı. Peki mi yapıyor? Maria ile Mustafa 17.son bölümde neler oldu?

Giriş Tarihi: 27.12.2020 23:09 ABONE OL
Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte 17.final bölüm detayları

Pazar akşamları ekrana gelen Maria ile Mustafa son bölüm ile izleyici karşısına çıkıyor. Pazar akşamları ekrana gelen dizi 17.bölüm ile bu akşam final yapacak. Final bölümünde Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar. Peki Maria ile Mustafa final bölümünde neler olacak? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte 17.final bölüm detayları

MARİA İLE MUSTAFA FİNAL Mİ YAPIYOR?

Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May'ın paylaştığı dizi Maria ile Mustafa final yapıyor. ATV ekranlarına gelen dizi Pazar akşamları yayınlanıyordu.

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını alt üst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır?

Maria ile Mustafa 17. Bölüm Fragmanı - Final | Video

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Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar.

Nadire'nin Nihat'tan aldığı mesaj, ikilinin yepyeni bir hayata başlamasının ilk adımı olur.

Maria, Mustafa'ya müjdeli bir haber verir. Nihayet çekirdek ailelerini genişleten iki aşık birlikte yepyeni, mutlu bir maceraya başlarlar.

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Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte 17.final bölüm detayları
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