Maria ile Mustafa final mi yapıyor? Maria ile Mustafa son bölümde neler oldu? İşte 17.final bölüm detayları

MARİA İLE MUSTAFA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Maria Görkem'in elinden kurtulmaya çalışırken hiç beklemediği bir şey olur. Maria'nın ve Mustafa'nın hayatını alt üst edecek bu kötü sürpriz ne olacaktır?

Maria ile Mustafa 17. Bölüm Fragmanı - Final | Video

Şahin ailesini geri kazanmak için elinden geleni yapar ancak İclal hala çok kırgındır. İclal, Şahin'i affedecek midir?

Rüzgar, Nisan'a aylar önce verdiği sözü tutmak için büyük bir yükün altına girer. Mustafa'nın da yardımlarıyla gerçekleşen bu sürpriz sadece Nisan'ı mutlu etmekle kalmaz, tüm aileyi bir araya toplar.