Başrollerinde Ahsen Eroğlu, Deniz Can Aktaş ve Barış Falay'ın rol aldığı Menajerimi Ara yeni bölüm fragmanı merak ediliyor. Pazar akşamları ekrana gelen dizide bu hafta Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir. Heyecanın bir an olsun dinmediği diziyle alakalı Menajerimi Ara son bölüm izle araştırmaları hız kazandı. Peki Menajerimi Ara 19.bölüm fragmanı yayınlandı mı? Menajerimi Ara 18.son bölüm izle ekranı ve yeni bölüm fragman detayları...
Star TV'nin Pazar akşamları yayınlanan Menajerimi Ara yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Menajerimi Ara 18.son bölüm izle linki ve yeni bölüm fragman detayları haberimizde yer alıyor. İşte bu haftaki bölümde yaşananlar…
Ego Ajans'ta durumlar kötüye giderken, Mayda'nın yapacağı hamleler ajanstaki bütün dengeleri değiştirir. Feris oyuncusunun ehliyet krizini çözmek için ilginç yöntemler denerken, Kıraç temsil ettiği senaristin yazdığı işleri satmak için sürpriz yollara başvurur.
Bir marka, kampanya yüzü tercihlerinde Feris ve Dicle'yi rekabete sürükler ve bu durum Barış ve Emir'i de karşı karşıya getirir. Bu kampanyanın sonucu, Barış ve Dicle arasında beklenmedik gelişmelere sebep olur. EGO Ajans'ın geleneksel yılbaşı partisi herkes için bir dönüm noktası olur.
Beklenmedik olayların yaşandığı bu gecede, Dicle ve Barış yeni bir sayfa açarken, Kıraç hiç istemediği bir gerçekle yüzleşir.
Menajerimi Ara 19. Bölüm Ön İzleme
Star TV'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte Menajerimi Ara son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alıyor.
https://www.startv.com.tr/dizi/menajerimi-ara/bolumler/18-bolum