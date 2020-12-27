Survivor Barış'tan Nisa Bölükbaşı ile ilgili flaş itiraf! Barış'ın Survivor Nisa ile ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu...

'NİSA'NIN BABASI ORTAYA ÇIKMASIN İSTEDİ'

Nisa'nın babasının bu ilişkisi ortaya çıkmasını istememesinden kaynaklı olduğunu söyleyen ikiliden Barış Murat Yağcı, "Nisa'nın ailesi kendi içinizde yaşayın dışarıya çok fazla gözükmeyin demişti. Böyle bir şey istediği için bende normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım. " dedi.