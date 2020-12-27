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'tan ile ilgili flaş itiraf! Barış'ın ile ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu...

Son ayların en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Survivor ile Survivor ’dan flaş itiraf geldi. İlişkilerini bir süredir gizleyen sonrasında ise itiraf eden ikilinin neden aşk yaşadıklarını sakladığı ortaya çıktı. 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı bu konu hakkında ilk kez açıklama yaptılar. İşte ve ’tan flaş ilişki itirafı!

Giriş Tarihi: 27.12.2020 07:07 Son Güncelleme: 27.12.2020 07:08 ABONE OL
Survivor Barış'tan Nisa Bölükbaşı ile ilgili flaş itiraf! Barış'ın Survivor Nisa ile ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu...

2020 Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışması ile ekranlarda sıkça gördüğümüz Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı çiftinden çok konuşulacak itiraflar geldi. Temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili oldukları ortaya çıkan çift, bir süre bu durumu gizlemişti. Şimdi ise ilişkilerini neden gizledikleri ortaya çıktı. İşte Survivor Nisa ve Survivor Barış'tan flaş ilişki itirafı!

BARIŞ MURAT YAĞCI AÇIKLADI!

İlişkilerini gizlemelerinin nedeni ortaya çıktı. "Nisa'nın babası istemedi…"

'Survivor 2020 Ünlüler Gönüllüler'de mücadele eden 29 yaşındaki Barış Murat Yağcı ile 22 yaşındaki Nisa Bölükbaşı, temmuz ayında final yapan yarışma sonrası sevgili olmuştu. Aylarca inkar ettikleri ilişkileri sosyal medyaya sızdırılan öpüşme videosu ile ortaya çıkan ikili, çektikleri youtube videosuyla ilişkilerinin PR olmadığını ve neden gizlediklerini açıkladılar.

'NİSA'NIN BABASI ORTAYA ÇIKMASIN İSTEDİ'

Nisa'nın babasının bu ilişkisi ortaya çıkmasını istememesinden kaynaklı olduğunu söyleyen ikiliden Barış Murat Yağcı, "Nisa'nın ailesi kendi içinizde yaşayın dışarıya çok fazla gözükmeyin demişti. Böyle bir şey istediği için bende normal karşıladım ve koruma içgüdüsüyle yaklaştım. " dedi.

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Survivor Barış'tan Nisa Bölükbaşı ile ilgili flaş itiraf! Barış'ın Survivor Nisa ile ilgili açıklaması sosyal medyada gündem oldu...
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