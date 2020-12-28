Bitirim İkili 3 filminin konusu ne? Bitirim İkili 3 oyuncuları kimler?

Jackie Chan ve Chris Tucker ile efsaneleşen Bitirim İkili 3 filmi bu akşam ATV'de ekrana gelecek. 2007 ABD yapımı film, vizyona girdiği dönemde büyük beğeni toplamıştı. Televizyon ekranlarında da aynı başarıyı yakalayan Bitirim İkili 3'ün bu akşam ilgiyle takip edilmesi bekleniyor. Bitirim İkili 3 konusu ve oyuncuları…

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Brett Ratner

Oyuncular: Chris Tucker, Jackie Chan, Hiroyuki Sanada, Youki Kudoh, Max von SydowTür: Aksiyon, Komedi

Yapım Yılı: 2007 (90 dk)

Vizyon Tarihi: 5 Ekim 2007

Senaryo: Jeff Nathanson, Ross LaManna

Yapımcı Firma: New Line Cinema

Yapım Ülkesi: ABD

BİTİRİM İKİLİ 3 FİLMİNİN KONUSU

Los Angeles'ın kilometrelerce uzağında, Paris'in kalbinde bir sır yatıyor. Sırrı öğrenen Büyükelçi Han ise bunu açığa çıkarmak üzere. Dünyaca ünlü organize terör örgütü Triad'ın bilgilerine ulaşan Han, örgütün zirvesi Shy Shen'in gerçek kimliğini Dünya Suç Mahkemesine'ne açıklamasına kısa bir süre kala bir suikast kurşunuyla susturuluyor.

Triad sırlarının ortaya çıkmasını engellemek için her şeyi yapabilir ve onları durdurmanın sadece bir yolu var…

Los Angeles Polis Departmanından Dedektif Carter ve Çinli meslektaşı Müfettiş Lee geri döndü… Ama bu sefer ikisinin de bilmedikleri bir yerde, Paris'teler. Bitirim İkili 3'te görevleri, büyük çaplı bir suç örgütünü durdurmak ve eski dost Büyükelçi Han'ın kızı Soo Yung'u kurtarmak.

Şehri, konuşulan dili ve neyi nerede arayacaklarını bilmiyorlar. Fakat zaman geçtikçe Paris'in banliyölerinden Eiffel Kulesi'nin görkemli ışıltılarına uzanan mekânda Triad'la büyük bir mücadeleye girişecekler. Bitirim İkili'nin en sıkı macerasına hazır olun.

Jackie Chan ve Chris Tucker serinin ilk iki filminin yönetmeni Brett Ratner'la yeni bir macera için tekrar birlikteler. Paris'te geçen Bitirim İkili 3, Triad çetesi, güzel kadınlar, arıza bir taksi şoförü ve Triad'ın kirli işlerini ortaya çıkarmak isteyen veteran bir Fransız dedektif etrafında dönüyor.

İkiliye bu yeni macerada bir dizi yetenekli oyuncu da eşlik ediyor. Müfettiş Lee'yle gizemli bir bağlantısı olan Triadlı suikastçı Kenji'yi Hiroyuki Sanada, güzel olduğu kadar tehlikeli gece kulübü sahibi Jasmine'i, Youki Kudoh, Dünya Suç Mahkemesi'nin Başkanı Reynard'ı ise usta aktör Max Von Sydow canlandırıyor. Hikâyeye renk katan geçimsiz taksi şoförünü Fransız aktör ve yapımcı Yvann Attal beyaz perdeye yansıtırken, efsanevi yönetmen Roman Polanski de kendine göre yöntemleri olan Fransız dedektif Revi'yi oynuyor. Fransızların yeni nesil aktrislerinden Noémie Lenoir, Triad'ın karanlık işlerini gün ışığına çıkarabilecek Genevieve rolünü üstleniyor. Diğer yardımcı rollerde ise Zhang Jingchu, Tzi Ma, dana Ivey ve Henry Q yer alıyor.