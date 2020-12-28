Çukur oyuncuları kimler? Çukur dizisi nerede çekiliyor? İşte oyuncu kadrosu ve tüm detaylar!

Show Tv'nin reytinglerde iddialı dizisi Çukur oyuncu kadrosu ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yapıma birbirinden başarılı ve sevilen isimler yer alırken ekranların uzun soluklu dizisinde aksiyon her hafta olduğu gibi bugün de hat safhada olacak. Peki, Çukur oyuncuları kimler? Çukur dizisi nerede çekiliyor? İşte hakkında merak edilen detaylar…

ÇUKUR NEREDE ÇEKİLİYOR?

'Çukur' dizisinin çekildiği İstanbul'un en eski semtlerinden Balat, dizi turlarıyla tarihi günler yaşıyor. Tarihi Yarımada'da rengârenk evleriyle yerli ve yabancı turistlerin popüler gezi mekânlarından biri olan Fener Balat'ta artık 'Çukur' turizmi yaşanıyor...

ÇUKUR OYUNCU KADROSU!

Yamaç Koçovalı (Aras Bulut İynemli): Koçovalı ailesinin en küçük oğludur ve mahallenin lideri.

Sultan Koçovalı (Perihan Savaş): Koçovalı ailesinin annesi.

Vartolu Sadettin / Salih Koçovalı (Erkan Kolçak Köstendil): Koçovalı ailesinin gayrimeşru oğlu.

Cumali Koçovalı (Necip Memili): Koçovalı ailesinin en büyük oğlu.

Damla Koçovalı (Hare Sürel): Uluç'un kızıdır. Cumali ile evli.

Aliço (Rıza Kocaoğlu): Otizmlidir. Koçovalılar'ın sokaktaki gözü kulağı.

Efsun Kent (Damla Sönmez): Baykal'ın kızı.

Çağatay Erdenet (Nejat İşler): Cengiz Erdenet'in oğlu.

Cengiz Erdenet (Mustafa Avkıran): Çağatay, Arık Böke, Kulkan ve Ogeday'ın babası.

Seren Erdenet (İrem Sak): Arık Böke ve Çağatay'ın kuzeni.

Emmi (Kadir Çermik): İdris'in çocukluk arkadaşı.

Celasun (Kubilay Aka): Mahallenin gençlerinden. Koçovalılar'ın adamı.

Meke (Aytaç Uşun): Mahallenin gençlerindendir. Koçovalılar'ın adamı.

Metin (Cem Uslu): Kemal'in ağabeyidir. Koçovalılar'ın adamı.

Medet (Mustafa Kırantepe): Vartolu'nun adamı.

Ayşe Yılmaz (İrem Altuğ): Selim'in eski eşi. Karaca ve Akın'ın annesi.

Karaca Koçovalı (Ece Yaşar): Selim ve Ayşe'nin kızı.

Saadet Koçovalı (Boncuk Yılmaz): Koçovalılar'ın hizmetçisi ve gelini.

Akın Koçovalı (Burak Dakak): Selim ve Ayşe'nin oğlu.

Nehir Bursalı (Hazal Subaşı): Yamaç'ın tımarhanede tanıştığı kız.

Murtaza (Ferit Kaya): Paşa'nın eski çırağı.