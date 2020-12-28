MasterChef'te kim elendi, kim kaldı? 27 Aralık 2020 dün akşam MasterChef elenen isim belli oldu!

Heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'te elenen isim belli oldu. Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı yarışmada kazanan isim belli olurken elenen isim gözyaşlarına boğuldu. Yanlış et seçimi nedeniyle elenmesi hem jüriyi hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Peki; MasterChef'te kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef'te elenen isim belli oldu!

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 27 ARALIK 2020

Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı Masterchef'te kazanan isim Emir oldu. Özgül ise Masterchef'ten dördüncü olarak ayrıldı.