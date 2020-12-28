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'te kim elendi, kim kaldı? 27 Aralık 2020 dün akşam belli oldu!

Ekranların sevilen yemek yarışması ’te final haftasına girildi. Emir ve Özgül’ün yarıştığı son yarışta finale kalma hakkını kazanan isim 27 Aralık 2020 tarihli bölğmde belli oldu. Aynı zamanda en çok merak edilenlerden bir tanesi de Somer Şef’in kime kaşık attığı oldu. Peki; dün gece MasterChef’te kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef’te elenen isim belli oldu!

Giriş Tarihi: 28.12.2020 09:04 Son Güncelleme: 28.12.2020 09:04 ABONE OL
MasterChef'te kim elendi, kim kaldı? 27 Aralık 2020 dün akşam MasterChef elenen isim belli oldu!

Heyecan dolu yemek yarışması MasterChef'te elenen isim belli oldu. Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı yarışmada kazanan isim belli olurken elenen isim gözyaşlarına boğuldu. Yanlış et seçimi nedeniyle elenmesi hem jüriyi hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Peki; MasterChef'te kim elendi? 27 Aralık 2020 MasterChef'te elenen isim belli oldu!

MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ? 27 ARALIK 2020

Emir ve Özgül'ün final haftasına kalmak için yarıştığı Masterchef'te kazanan isim Emir oldu. Özgül ise Masterchef'ten dördüncü olarak ayrıldı.

Özgül'ün yanlış et seçimi nedeniyle elenmesi ise hem jürileri hem de seyircileri oldukça şaşırttı. Emir final haftasına kalan üçüncü yarışmacı oldu.

Özgül'ün gözyaşları ise Masterchef'e damga vurdu.

Final haftasında Barbaros, Emir ve Serhat yarışacak.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR? TIKLAYINIZ!

KAŞIĞI EMİR'E ATTI

Herkesin merak ettiği ise Somer Şef'in kime kaşığı attığıydı.

'Bunun ne olduğunu biliyor musun?' diyerek söze başlayan Somer Şef, Emir'e 9 puan verdi.

Emir'e 9 puan veren Somer Şef, "Kaşığımı attığımda eleştirilecek bir şey yok demektir" dedi.

Emir ise aldığı övgüden dolayı mutluluğunu gizleyemedi.

Öte yandan Özgül ise elendikten sonra yaptığı açıklamada Emir'i desteklediğini ifade etti.

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MasterChef'te kim elendi, kim kaldı? 27 Aralık 2020 dün akşam MasterChef elenen isim belli oldu!
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