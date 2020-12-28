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ve filmi konusu nedir? filmi oyuncuları kimler?

Dünyaca ünlü serisinin ilk filmi olan bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Başrollerinde , , gibi oyuncuların yer aldığı film gişe rekorları kırmış ve pek çok seriye sahiptir. 2020 Amerika İngiltere yapımı film fantastik, macera ve aile türlerinde olup yönetmen koltuğunda Chris Columbus oturuyor. Peki, filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi oyuncuları kimler?

Giriş Tarihi: 28.12.2020 14:34 ABONE OL
Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi oyuncuları kimler?

Gişe rekorları kıran Harry Potter serisinin ilk filmi Harry Potter ve Felsefe Taşı bu akşam Kanal D ekranlarına gelecek. Harry Potter'ın fantastik hayatının anlatıldığı film pek çok ödül almış ve serinin devamı olan diğer filmler de gişe rekorları kırmıştır. Peki; Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi oyuncuları kimler?

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ KONUSU

Harry Potter'ın ailesi ağır ve şaibeli bir trafik kazasında ölmüştür. Öksüz ve yetim kalan Harry'nin sığınabileceği tek yer, arasının pek de iyi olmadığı teyzesinin yanıdır. Harry, tüm hayatı boyunca idari ailesi tarafından kötü davranışlarla büyütülür. Ancak Harry Potter artık 11 yaşındadır ve Harry'nin hayalleri ve yetenekleri günden güne su yüzüne çıkmaktadır. Kısa süre sonra Hogwarts büyücülük okuluna davet edilir. Artık tek amacı, ailesinin bu şüpheli kazasını araştırmak ve muhattaplarını cezalandırmaktır.

HARRY POTTER VE FELSEFE TAŞI FİLMİ OYUNCULARI

Orijinal adı : Harry Potter and the Philosopher's Stone

Yönetmen : Chris Columbus

Yapım Yılı : 2002 - ABD - İngiltere

Türü : Fantastik, Macera, Aile

Oyuncular : Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson

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Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi konusu nedir? Harry Potter ve Felsefe Taşı filmi oyuncuları kimler?
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