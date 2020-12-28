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MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef ilk finalisti , ?

Büyük finale sayılı günler kalan uzun soluklu yarışma programı Masterchef’te yarışan Barbaros Yoloğlu ile ilgili detaylar merak edilerek Masterchef Barbaros kimdir, nereli, ? Şeklinde sorularla araştırılıyor. Yarışmanın izleyenleri tarafında merak edilen Masterchef Barbaros kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 01:54 Son Güncelleme: 29.12.2020 01:54 ABONE OL
MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef ilk finalisti Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında?

Televizyonların yakından takip edilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de ana kadroda yer alan Barbaros Yoloğlu ile ilgili detaylar Masterchef Barbaros kimdir, nereli, kaç yaşında? sorularıyla bilgi edinilmeye çalışılıyor.

MASTERCHEF BARBAROS KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

  • 26 yaşında olan Barbaros Yoloğlu, Samsun'un Alaçam ilçesinde doğdu. Liseye başlayana dek güreş ve farklı spor dalları ile yakından ilgilenmiştir. Güreşi bıraktıktan sonra Turizm Lisesi'ne gitmeye karar veren Yoloğlu, bir süre turizm bölgelerinde stajyer öğrenci olarak çalışmış; ardından üniversite eğitimini almak için gittiği Erzurum'da, uzun bir süre çalışma hayatına devam etmemiştir.
  • 2 sene önce tekrar mutfakta çalışmaya başlayan Barbaros Yoloğlu, kariyer planlarını gerçekleştirmek ve hedeflediklerini elde etmek için MasterChef'e başvurmuş, ana kadroya dâhil olmaya hak kazanarak, bu sezonun 16 yarışmacısından biri olmuştur.
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MasterChef Barbaros kimdir? 2020 MasterChef ilk finalisti Barbaros Yoloğlu nereli, kaç yaşında?
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