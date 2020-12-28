Masterchef Özgül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Masterchef'in dördüncüsü Özgül Coşar'ın hayatı!

Son dakika haberleri... Masterchef Türkiye'nin son bölümünde Emir ile Özgül arasında nefesleri kesen bir rekabet yaşandı. Finalde yarışabilmek için bütün hünerleri ortaya koyan yarışmacılar, şeflerden yüksek puan almaya çalıştı. Toplam puanlara göre Masterchef Özgül, programa veda ederek Masterchef 2020 Türkiye'yi dördüncü olarak bitirdi. Hâl böyle olunca, Masterchef Özgül'ün hayatı araştırılmaya başlandı.
Masterchef'in dördüncüsü Özgül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtlarını arayanlar için yarışmacının biyografisi hakkında merak edilenleri derledik. MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.
SAKM tiyatro bölümünde de eğitim alan ve Haliç Üniversitesi Konservatuarı'nda tiyatro eğitimini ikinci sınıfta bırakan Özgül, düğün davet organizasyonu koordinatörlüğüne başlayarak iş hayatına atılmış; 2009 yılında TÜYAP Kitap Fuarı'nda karşılaştığı "Butik Pastacılık" kitabının hayatına yön verdiğini ifade etmiştir.
Kitaptan öğrendikleri, gıda mühendisi kimliği ve mutfağa olan ilgisi ile sevdiği işi yapmaya başlayarak, yakınlarından aldığı destek ile mutfağın bir parçası olmaya karar veren Özgül Coşar, önce bazı workshoplara katılmış; daha sonra MSA'da Profesyonel Pastacılık ve Ekmekçilik eğitimi almıştır.
MSA'da eğitim aldıktan sonra ekşi mayalı ekmek ve şeker hamuru tekniklerini öğrenerek bu alanda bilgi sahibi olan Coşar, bir dönem butik pastane işletmiştir.
Özgül Coşar, mutfağın onun için bir tutku olduğunu ifade ediyor ve takipçilerine Instagram hesabı üzerinden birçok tarifi paylaşmaya devam ediyor.