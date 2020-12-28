Masterchef Özgül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Masterchef'in dördüncüsü Özgül Coşar'ın hayatı!

Son dakika haberleri... Masterchef Türkiye'nin son bölümünde Emir ile Özgül arasında nefesleri kesen bir rekabet yaşandı. Finalde yarışabilmek için bütün hünerleri ortaya koyan yarışmacılar, şeflerden yüksek puan almaya çalıştı. Toplam puanlara göre Masterchef Özgül, programa veda ederek Masterchef 2020 Türkiye'yi dördüncü olarak bitirdi. Hâl böyle olunca, Masterchef Özgül'ün hayatı araştırılmaya başlandı.

MASTERCHEF ÖZGÜL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Masterchef'in dördüncüsü Özgül kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli sorularının yanıtlarını arayanlar için yarışmacının biyografisi hakkında merak edilenleri derledik. MasterChef Özgül Coşar, 36 yaşında ve aslen Sivaslı. Yarışmaya İstanbul'dan katılan; evli ve iki çocuk annesi Özgül, Akdeniz Üniversitesi Gıda Mühendisliği mezunudur.