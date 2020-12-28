MasterChef'te ilk finalist kim oldu? 28 Aralık 2020 MasterChef'te kim kazandı? İşte Mehmet Şef'e kaşık attıran o isim...

Türk televizyonlarının yakında takip edilen yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son 3'e kalma başarısı gösteren ana kadro yarışmacıları Barbaros, Serhat ve Emir'in kıyasıya mücadelesini ekranlara taşıyor. TV8 kanalında bugün ekranlara gelen MasterChef son bölümde oynanan 3 oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerden en fazla oyu alan 1 kişi bu sezonun büyük finale çıkan ilk ismi olacak. Yarışmayı soluksuz takip eden izleyiciler MasterChef son bölüm finale çıkan ilk isimi merak ederek MasterChef ilk finalist kim oldu? sorusuna cevap arıyor.

MASTERCHEF İLK FİNALİST KİM OLDU? 28 ARALIK

28 Aralık günü yayınlanan MasterChef yarışmasında Mehmet, Danilo ve Somer şeflerden en yüksek puanı alarak büyük finale çıkma hakkı kazanan yarışmacı detayları şöyle;