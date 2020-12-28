SAĞ SALİM FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Bu akşam ATV ekranlarına gelecek olan Sağ Salim filmi için geri sayım başladı. Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kabus gördüğü bir gecenin sabahının ardından her şey değişecektir. Filmin konusu, oyuncuları, nerede çekildiğine dair detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Sağ Salim filmi nerede çekildi? Sağ Salim filmi konusu nedir, oyuncuları kimler?

Sağ Salim filmi Mersin'in Silifke ilçesinde yer alan Taşucu beldesinde çekildi.

SAĞ SALİM FİLMİ KONUSU

Salim hem ölümden hem de ölülerden çok korkan, saf bir Anadolu köylüsüdür. Ekmeğini taştan çıkartır; köyden kasabaya kamyonetiyle mal taşıyarak üç beş kuruşla hayatını döndürür. Fakat kâbus gördüğü bir gecenin sabahında köy muhtarı kendisinden Mersin'den Sivas'a bir cenaze taşımasını rica eder. Başta çok isteksiz olsa da muhtarın ısrarı kıramaz ve komedi dolu yolculuk başlar...

SAĞ SALİM FİLMİ OYUNCULARI

Yapım Yılı : 2012

Yönetmen : Ersoy Güler

Türü : Komedi, Aksiyon

Oyuncular : Fulya Zenginer, Burçin Bildik, Alper Saldıran