Sefirin Kızı dizisinde aksiyon hız kesmeden devam ederken son bölümde Gediz'in Sahra'yı çektiği tetikle etkisiz hale getirmesinin ardından yaşanan bu olay sosyal medyada büyük ses getirmişti. Yapımın sona ereceği iddiaları bu kapsamda gündemdeki yerini almıştı. Peki, Sefirin Kızı final mi yapacak? Sefirin Kızı bitiyor mu, final iddiaları doğru mu? İşte konuya dair detaylar…
SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK?
Başrollerinde Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu ve Neslihan Atagül gibi ünlü oyuncuların yer aldığı yapımda son bölümde Deniz Işın'ın diziye veda etmesiyle büyük tepki görmüştü. Sevilen karakterin yapımdan ayrılmasıyla beraber Sefirin Kızı dizisi için final gününün yaklaştığı iddialarını ortaya çıkardı…
SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK?
Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisi ile ilgili olarak final yapacağı iddiası bulunurken henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan dizide aksiyon hız kesmeden devam ediyor.
Yapımın izleyenleri her bölümde ekranlara kilitlenirken geçtiğimiz hafta dizide;
Melek'in bebekliğini göremeyen Sancar'ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar'ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra'nın Akın'ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar'ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe'ye ve Sahra'ya cezalarını keser ve Kahraman'la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman'ın ona keseceği bir
ceza vardır; sadıçların altından kalkamayacakları bir ceza… Gediz ise, bir yandan Sancar'a yaptıklarının pişmanlığını yaşarken bir yandan da kendisini yine onun karşısında bulur. Çünkü Sancar Sahra'ya, Sahra'nın dayanamayacağı bir ceza vermiştir! Gediz, bu karanlık günlerinde tutunduğu Sahra'yı kurtarmak için canını dişine takar ama sonunda çok büyük bir seçim yapmak zorunda kalır.