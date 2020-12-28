Sefirin Kızı final mi yapacak? Sefirin Kızı bitiyor mu, final iddiaları doğru mu?

SEFİRİN KIZI FİNAL Mİ YAPACAK?

Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan Sefirin Kızı dizisi ile ilgili olarak final yapacağı iddiası bulunurken henüz bu konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Öte yandan dizide aksiyon hız kesmeden devam ediyor.

Yapımın izleyenleri her bölümde ekranlara kilitlenirken geçtiğimiz hafta dizide;

Melek'in bebekliğini göremeyen Sancar'ın umutlarını bağladığı bebek, onun hiç haberi olmadan, yasını bile tutamadan yitip gitmiştir. Sancar, bu gerçekle başetmekte çok zorlanır ama yaşadığı boşluktan onu çıkaran yine Melek olur. Melek ve Nare bütün sevgileriyle Sancar'ı sararlar. Nare, dost bildiği Sahra'nın Akın'ın kardeşi çıkmasıyla çok sarsılır ama her zamanki gibi kendisini bir kenara koyarak, ayrılmalarına rağmen Sancar'ın derdiyle hemhal olur. Sancar, Menekşe'ye ve Sahra'ya cezalarını keser ve Kahraman'la karşı karşıya kalır. Ancak bu sefer Kahraman'ın ona keseceği bir