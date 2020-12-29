Canlı yayın | Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz atv'de... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 178. yeni bölüm izle

HIZIR'IN TİPİ MÜCADELESİ

Hızır Çakırbeyli ise dostu Tipi'nin hayatını kurtarmak için mücadele eder. Hızır Çakırbeyli'nin yaptığı planda en büyük sorun ise hayatını kurtarmaya çalıştığı dostu Tipi'dir. Gönül'üne kavuşmak için sabırsızlanan Tipi, Hızır Çakırbeyli'nin işini zora sokar.

FAÇALI CEPHESİNDE DE İŞLER KARIŞIK

Çakırbeyli ailesinin yanı sıra Façalı ailesinde de ortalık durulmaz. Emine Façalı, masada kardeşi Tipi'nin oylamasında eller kalkmaması için Haşmet ve Behzat Façalı'yı sıkıştırır.