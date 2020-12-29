Çukur son bölüm tamamı kesintisiz izle! Yamaç'ın zorlu sınavı... İşte Show Tv ile Çukur 109.son bölüm izle ekranı!

Çukur son bölüm izle ekranı bugün dizinin severlerinin araştırma konusu haline geldi. Show Tv ekranlarının aksiyon dolu yapımında geçtiğimiz akşam Yamaç'ın zorlu sınavı ile beraber Cengiz son yaşadığı olayla beraber Kulkan'ın yardımıyla yeniden ayağa kalkıyor. Yeniden öfke dolan Erdenetler bu kez yaptığı hamlelerle Koçovalı'ları büyük bir tehlikenin içerisine sokacak. Yapımı tv ekranlarından kaçıran diziseverler Çukur 109. Son bölüm izle şeklinde yapımı izleyecekleri ekranı araştırıyor. İşte Çukur son bölüm izle ekranı…
ÇUKUR 109. SON BÖLÜM TAMAMI KESİNTİSİZ İZLE! (28 ARALIK 2020)
Pazartesi günlerinin vazgeçilmez yapımı Çukur 109. Son bölüm ile 28 Aralık'ta ekranlara geldi. Bir yandan Erdenetler ile bir yandan ise mahallede yaşananlarla ilgilenen Yamaç çok zorlu bir mücadelenin içine girdi…
Çukur son bölüm izle ekranına ulaşmak için aşağıdaki linke gidebilirsiniz...
https://www.showtv.com.tr/dizi/tanitim/cukur/2076
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak.
Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak.
Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.