Çukur 109.son bölüm izle! Yamaç Koçovalı zorlu bir sınav veriyor...

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ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU?

Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak.

Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak. Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak.