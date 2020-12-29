Çukur 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Çukur 4. sezon 18. bölüm fragmanı hakkında bilgiler

TV ekranlarının dikkat çeken dizisi Çukur 109. son bölüm ile Show TV'de seyircisiyle buluştu. Nefes kesen sahnelerin ardından izleyiciler, Çukur 110. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Aşağıda, Çukur 4. sezon 17. bölüm (109. bölüm) izleme ekranı ve yeni bölüm fragmanı hakkında merak edilen soruların yanıtı yer alıyor.
ÇUKUR 110. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Çukur 110. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sabah.com.tr 'de yer alacak...
ÇUKUR 109. SON BÖLÜM İZLE!
Çukur'un 109. son bölümünü (4. sezon 17. bölüm) izlemek için aşağıdaki linki tarayıcınızın adres çubuğuna kopyalayınız.
https://www.showtv.com.tr/dizi/tum_bolumler/cukur-sezon-4-bolum-109-izle/92272
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek. Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.
Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak. Bir yandan Erdenetler ile mücadele ederken diğer yandan mahallede yaşanan sürpriz gelişmelerle ilgilenen Yamaç, Cengiz'i köşeye sıkıştıracak planını devreye sokacak. Aksiyon dolu anların sonunda Koçovalılar, Erdenet ailesinden sürpriz bir ismin sonunu getirecek ilk adımı atacak.
ÇUKUR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Koçovalılar ve Çukur, Efsun ve Nehir'i kurtarmak için harekete geçerken, Yamaç zorlu bir sınav verecek.
Nefeslerin tutulduğu bu anlarda neler olduğu merak konusu olacak. Cengiz, son yaşadığı olaylardan sonra Kulkan'ın da yardımıyla yeniden ayağa kalkacak.
Hiç olmadığı kadar öfke dolan Erdenetler, hız kesmeden yaptıkları hamlelerle bütün Çukur'u büyük bir tehlikenin içine sokacak.