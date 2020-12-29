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Haberler Medya Haberleri 28 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Sefirin Kızı, Masterchef, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte Dünün reyting sonuçları

28 Aralık 2020 açıklandı! Çukur, , Masterchef, ... İşte Dünün reyting sonuçları

Geçtiğimiz gün ekranlara gelen dizi film ve programlar için kıyasıya mücadele etti. ekranlarında yeni bölümü ile gelen Çukur, Kanal D’de Harry Potter ve Felsefe Taşı, Atv’de Sağ Salim, ’de , TV8’de ise izleyenleriyle buluştu. Yapımlar izleyenlerini ekranları başına kilitlerken dizilerin reytinglerdeki konumu da medya gündeminin takipçileri tarafından araştırma konusu haline geldi. Peki, Dünün reyting sonuçları açıklandı mı? İşte 28 Aralık reyting sonuçları ve tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 29.12.2020 10:50 Son Güncelleme: 29.12.2020 10:51 ABONE OL
28 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Sefirin Kızı, Masterchef, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte Dünün reyting sonuçları

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarının reyting sonuçları üzerindeki mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. TRT1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv ekranlarında ise Çukur yeni bölümü ile izleyenlerini adeta ekran başına kilitledi. Bu kapsamda her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken geçtiğimiz günün sıralaması da bu noktada merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları her gün AB ve TOTAL sıralamaları ile belli oluyor. Dizi film ve programlarla beraber kanalların arasındaki yarış giderek büyürken medya gündeminin takipçileri de bu kapsamda araştırmalara başladı…

Reyting sonuçları belli oldu! 23 Aralık 2020 Kuruluş Osman mı, Sadakatsiz mi? Dünün reyting sonuçları birincisi hangi yapım oldu?

TOTAL İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 YASAK ELMA FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 SEFIRIN KIZI STAR TV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 YASAK ELMA (OZET) FOX

AB İLK 10 PROGRAM

1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
5 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
6 CUKUR SHOW TV
7 SEFIRIN KIZI STAR TV
8 YASAK ELMA (OZET) FOX
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 ESRA EROL'DA ATV

16 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI | Sadakatsiz, Kuruluş Osman, Doğduğun Ev Kaderindir... Dünün Reyting sonuçları birincisi kim oldu?

İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları...

TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

1 - ÇUKUR

2 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

4 - YASAK ELMA

5 - ESRA EROL'DA

AB REYTİNG SONUÇLARI

1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU

2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER

3 - YASAK ELMA

4 - ÇUKUR

5 - MASTERCHEF TÜRKİYE

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28 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Sefirin Kızı, Masterchef, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte Dünün reyting sonuçları
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