28 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Sefirin Kızı, Masterchef, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte Dünün reyting sonuçları

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarının reyting sonuçları üzerindeki mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. TRT1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv ekranlarında ise Çukur yeni bölümü ile izleyenlerini adeta ekran başına kilitledi. Bu kapsamda her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken geçtiğimiz günün sıralaması da bu noktada merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları…
DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Reyting sonuçları her gün AB ve TOTAL sıralamaları ile belli oluyor. Dizi film ve programlarla beraber kanalların arasındaki yarış giderek büyürken medya gündeminin takipçileri de bu kapsamda araştırmalara başladı…
TOTAL İLK 10 PROGRAM
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 CUKUR SHOW TV
3 YASAK ELMA FOX
4 ESRA EROL'DA ATV
5 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
6 SEFIRIN KIZI STAR TV
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
9 SHOW ANA HABER SHOW TV
10 YASAK ELMA (OZET) FOX
AB İLK 10 PROGRAM
1 UYANIS BUYUK SELCUKLU TRT 1
2 YASAK ELMA FOX
3 SELCUK TEPELI ILE FOX ANA HABER FOX
4 MASTERCHEF TURKIYE TV8
5 UYANIS BUYUK SELCUKLU (OZET) TRT 1
6 CUKUR SHOW TV
7 SEFIRIN KIZI STAR TV
8 YASAK ELMA (OZET) FOX
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 ESRA EROL'DA ATV
İşte geçtiğimiz haftanın sonuçları...
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
1 - ÇUKUR
2 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
3 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
4 - YASAK ELMA
5 - ESRA EROL'DA
AB REYTİNG SONUÇLARI
1 - UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU
2 - SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER
3 - YASAK ELMA
4 - ÇUKUR
5 - MASTERCHEF TÜRKİYE