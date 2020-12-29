28 Aralık 2020 reyting sonuçları açıklandı! Çukur, Sefirin Kızı, Masterchef, Uyanış Büyük Selçuklu... İşte Dünün reyting sonuçları

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez yapımlarının reyting sonuçları üzerindeki mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. TRT1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu, Star Tv'de Sefirin Kızı, Show Tv ekranlarında ise Çukur yeni bölümü ile izleyenlerini adeta ekran başına kilitledi. Bu kapsamda her gün bir önceki güne ait sonuçların açıklandığı bilinirken geçtiğimiz günün sıralaması da bu noktada merak konusu haline geldi. Peki, dünün reyting sonuçları birincisi kim oldu? İşte 28 Aralık 2020 Pazartesi reyting sonuçları…

DÜNÜN REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Reyting sonuçları her gün AB ve TOTAL sıralamaları ile belli oluyor. Dizi film ve programlarla beraber kanalların arasındaki yarış giderek büyürken medya gündeminin takipçileri de bu kapsamda araştırmalara başladı…