EXXEN TV ne zaman açılıyor, programları neler? Acun Ilıcalı'nın projesi EXXEN aylık üyelik ücreti ne kadar?

Türkiye'nin dijital yayın platformu olacak EXXEN TV izleyiciyle yakın zamanda buluşacak. Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exxen için geri sayım sona ererken, içinde yer alacak içerikler ve ücreti ile ilgili de bilgiler netleşti. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu olan Exxen'de İbrahim Büyükak, Beyazıt Öztürk, Hasan Can Kaya, Tolga Çevik gibi isimler yer alacak. Peki EXXEN TV ne zaman açılıyor? EXXEN aylık üyelik ücreti ne kadar? İşte tüm detaylar…
EXXEN platforumu ile ilgili tüm detaylar son günlerde epey ilgi görüyor. Exxen için geri sayım sona ererken, içinde yer alacak içerikler ve ücreti ile ilgili de bilgiler netleşti. Yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak olan EXXEN TV ile ilgili detaylar şu şekilde;
Çok iddialı bir platformla geliyoruz. Televizyonculukta hayallerimizi gerçekleştirecek noktada değiliz.
İşte, Acun'un platforma hakkında paylaştığı tüm bilgiler...
Dijital dediğin zaman bambaşka bir dünya. İsmi belli. Ali Taran buldu. Bayıldım. Güzel bir platform olacak. İçerik olarak da ciddi zengin olacağını düşünüyorum. Benim hayalini kurduğum bir projem var bir sürpriz programı. Onu yapacağım. Kendime bir ekip kuruyorum bu program için. Çok iddialı bir model programı yapacağız. Türkiye'nin en iyi modellerini seçeceğiz. Onun dışında belgesellerimiz var. Çok önemli birimlerden çok önemli destek alacağımızı düşünüyorum. dedi.
Exxen, Acun Ilıcalı tarafından kurulan, yayın hayatına Ocak 2021 itibarı ile başlayacak.
EXXEN TV internet kanalıdır. İnternet üzerinden yayın yapacak.
Acun Ilıcalı açıkladı: Belli değil ama bana göre makul bir fiyatla başlayacaklar. Ciddi rakip var. Yeni bir rakip daha geliyor. Cazip hale getirmek ve tüm dijital abonelerden müşteri kapmak için bayağı bir iyi fiyat çekeceklerdir. Sadece bir soru: 'Dijital platform dizi izleyicisi uçuk kaçık işleri tercih eder. Bizim yerliler bu zenginliği ne ölçüde yakalayacak?' Bunun da bir testi olacak bu platform.