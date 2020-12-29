Gelinim Mutfakta İlayda ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2020 gün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta maratonu tüm hızıyla sürüyor. Bugünkü yeni bölümde İlayda ve Gizem'in olmaması programın sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Her gün yarışmacıların puan durumu kaynanaları tarafından belirleniyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta İlayda ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? 29 Aralık 2020 Bugün Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?
Kanal D'nin ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta'da ayrılık rüzgarları yaşanıyor. Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yeni haftanın ilk gününde yarışmada bulunmazken İlayda ve kayınvalidesi Gülcan Hanım, geçen hafta programdan çekilme kararı almıştı…
Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2020 gün birincisi açıklandı. Yarışmada Aysun ve Zeynep eşit puanları alınca kuraya kaldı. Yapılan oylama sonucu Zeynep gün birincisi olarak seçildi. Gizem ve Semra Hanım'ın sağlık sorunları nedeniyle programdan ayrıldığı açıklanmıştı.
Aysun: 17
Zeynep: 17
Özlem: 13
Şeyma: 8
Gelinim Mutfakta 607. Bölüm Fragmanı yayında! Nuray Hanımın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya Şeyma ve kaynanası Fatma Hanım devam ediyor!
Nuray Hanım önceki bölümde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu sebebiyle gelini Semra yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Onların yerine yarışmanın ikinci günü Şeyma ve kaynanası Fatma Hanım devam edecek.
Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!