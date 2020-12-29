Gelinim Mutfakta İlayda ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2020 gün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta maratonu tüm hızıyla sürüyor. Bugünkü yeni bölümde İlayda ve Gizem'in olmaması programın sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Her gün yarışmacıların puan durumu kaynanaları tarafından belirleniyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta İlayda ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? 29 Aralık 2020 Bugün Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA VE GİZEM NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Kanal D'nin ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta'da ayrılık rüzgarları yaşanıyor. Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yeni haftanın ilk gününde yarışmada bulunmazken İlayda ve kayınvalidesi Gülcan Hanım, geçen hafta programdan çekilme kararı almıştı…