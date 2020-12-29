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ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2020 gün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta yeni bölümleri izleyiciyle buluşuyor. Yarışmacılar en yüksek puanı alabilmek için kapışırken, haftanın finalinde bir yarışmacı en düşük puanı alarak programa veda ediyor. Bugünkü 607.bölümde Nuray Hanımın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya Şeyma ve kaynanası Fatma Hanım devam ediyor. Yarışmada İlayda ve Gizem’in olmaması merak edilirken gelinlerin puan durumları sorgulamaları epey hız kazandı. Peki ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? 29 Aralık 2020 Bugün kim oldu?

Giriş Tarihi: 29.12.2020 17:03 Son Güncelleme: 29.12.2020 17:04 ABONE OL
Gelinim Mutfakta İlayda ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2020 gün birincisi kim oldu?

Ekranların sevilen lezzet yarışması Gelinim Mutfakta maratonu tüm hızıyla sürüyor. Bugünkü yeni bölümde İlayda ve Gizem'in olmaması programın sıkı takipçileri tarafından merak edildi. Her gün yarışmacıların puan durumu kaynanaları tarafından belirleniyor. Gün sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altının sahibi oluyor. Peki Gelinim Mutfakta İlayda ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? 29 Aralık 2020 Bugün Gelinim Mutfakta gün birincisi kim oldu?

GELİNİM MUTFAKTA İLAYDA VE GİZEM NEDEN YOK, AYRILDI MI?

Kanal D'nin ilgi gören yarışması Gelinim Mutfakta'da ayrılık rüzgarları yaşanıyor. Gelinim Mutfakta Gizem ve Semra Hanım yeni haftanın ilk gününde yarışmada bulunmazken İlayda ve kayınvalidesi Gülcan Hanım, geçen hafta programdan çekilme kararı almıştı…

GELİNİM MUTFAKTA GÜN BİRİNCİSİ BELLİ OLDU! 29 ARALIK 2020

Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2020 gün birincisi açıklandı. Yarışmada Aysun ve Zeynep eşit puanları alınca kuraya kaldı. Yapılan oylama sonucu Zeynep gün birincisi olarak seçildi. Gizem ve Semra Hanım'ın sağlık sorunları nedeniyle programdan ayrıldığı açıklanmıştı.

Aysun: 17

Zeynep: 17

Özlem: 13

Şeyma: 8

BUGÜN NELER OLUYOR?

Gelinim Mutfakta 607. Bölüm Fragmanı yayında! Nuray Hanımın sağlık durumu nedeniyle yarışmaya Şeyma ve kaynanası Fatma Hanım devam ediyor!

Nuray Hanım önceki bölümde rahatsızlanıp hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu sebebiyle gelini Semra yarışmadan ayrılmak zorunda kaldı. Onların yerine yarışmanın ikinci günü Şeyma ve kaynanası Fatma Hanım devam edecek.

Gelinim Mutfakta, yeni bölümleriyle hafta içi her gün saat 13.00'da Kanal D'de!

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Gelinim Mutfakta İlayda ve Gizem neden yok, ayrıldı mı? Gelinim Mutfakta 29 Aralık 2020 gün birincisi kim oldu?
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