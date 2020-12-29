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Hekimoğlu 32. fragmanı yayınlandı mı? ()| Hekimoğlu 32. yeni bölümde neler olacak?

’nin sevilen dizilerinden olan Hekimoğlu 31. Son bölümüyle dün (29 Aralık 2020) ekranlardaki ekranlardaki yerini aldı. Dizinin son bölümünün televizyonda yayınlanmasının ardından diziseverler 32. bölüm neler olacağıyla ilgili detayları öğrenmek isteyerek “Hekimoğlu 32. fragmanı yayınlandı mı?” sorusunu araştırıyor. Kanal D aracılığıyla Hekimoğlu 32. Yeni bölüm fragmanı ve 31. Bölüm özetini burada bulabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 02:03 Son Güncelleme: 30.12.2020 02:07 ABONE OL
Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kanal D| Hekimoğlu 32. yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin 31. son bölüm ile diziseverlerin karşısına çıkmasının ardından, dizinin 32. bölümünde olacakları merak edenler Kanal D ile "Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuyla detayları öğrenmek istiyor. Kanal D ile Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanını burada bulabilirsiniz…

KANAL D HEKİMOĞLU 32. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Hekimoğlu 32. Yeni bölüm fragmanı ile 31. son bölüm özet bilgileri şöyle;

Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal D tarafından 32. Bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…

HEKİMOĞLU 31. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hekimoğlu geri dönüyor…

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?

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Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kanal D)| Hekimoğlu 32. yeni bölümde neler olacak?
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