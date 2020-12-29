Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kanal D)| Hekimoğlu 32. yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Hekimoğlu dizisinin 31. son bölüm ile diziseverlerin karşısına çıkmasının ardından, dizinin 32. bölümünde olacakları merak edenler Kanal D ile "Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?" sorusuyla detayları öğrenmek istiyor. Kanal D ile Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanını burada bulabilirsiniz…
Hekimoğlu 32. Yeni bölüm fragmanı ile 31. son bölüm özet bilgileri şöyle;
Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal D tarafından 32. Bölüm fragmanı yayınlandığında buradan izleyebileceksiniz…
Hekimoğlu geri dönüyor…
Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?