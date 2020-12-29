Hekimoğlu 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? (Kanal D)| Hekimoğlu 32. yeni bölümde neler olacak?

HEKİMOĞLU 31. SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Hekimoğlu geri dönüyor…

Vurulduktan sonra hastaneye dönen Hekimoğlu, iki vaka birden almaya karar verir. Hekimoğlu'ndaki tek değişiklik iki vakayı aynı anda kabul etmesi değildir. Hekimoğlu hastaları iyileştirmeye çalışırken, bir yandan da İpek'in peşine düşer. İpek'in Orhan'la baş başa yemeğe çıkması ve şüpheli tavırları, Hekimoğlu'nu yeni bir oyunun içine sürükler. Hekimoğlu iki vakayı da kurtaracak mı? İpek'in gizli sırrı ne? Hekimoğlu İpek'e yardım edecek mi? Orhan ve İpek, Hekimoğlu'na karşı birlik mi olacak?