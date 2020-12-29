Hep Yek filmi konusu ve oyuncuları: Hep Yek filmi nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Hep Yek filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi türünde izleyici karşısına çıkan yapımda Cevat, Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken yapım komik sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki Hep Yek filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hep Yek filmi nerede çekildi?
Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.
Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.
Hep Yek filmi, İstanbul'un yanı sıra İzmir'in birçok bölgesinde çekildi.
Gürkan Uygun - Cevat
Fırat Tanış - Şahin
Gökhan Yıkılkan - Gürkan
İnan Ulaş Torun - Altan
Yüksel Arıcı - Ziya baba
Füsun Demirel
Fuat Ergin - Badyguard
Adem Yılmaz
Tuna Orhan
Denise Capezza - Camilla
Alparslan Özmol
Ergun Taş
Volkan Başaran
Erdal Bakır