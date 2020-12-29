Hep Yek filmi konusu ve oyuncuları: Hep Yek filmi nerede çekildi?

Bu akşam ekrana gelecek olan Hep Yek filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi türünde izleyici karşısına çıkan yapımda Cevat, Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir. Gerek konusu gerekse oyuncularıyla dikkat çeken yapım komik sahneleriyle izleyenleri ekrana kilitleyecek. Peki Hep Yek filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Hep Yek filmi nerede çekildi?

HEP YEK KONUSU FİLMİ KONUSU NE?

Cevat, Türkiye'nin ünlü Kabadayılarından birinin şehvet ve şan düşkünü oğludur. Uluslararası alanda şöhrete sahip manken Camilla'yı tutkulu aşkı sonucunda kaçırmaya karar verir.

Bu kaçırma operasyonunu Cevat adına Ziya Baba üstlenir. Ziya Camilla'yı kaçırır ve Camilla'yı bir paket içinde Cevat'a götürme görevini Şahin'e verir. Ancak Şahin, Cevat'a götürdüğü paketin içinde ne olduğunu bilmez. Şahin paketi İzmir'den, İstanbul'a getirirken Gürkan ve Altan adında iki belalı ile yolu kesişir, onlar yüzünden Cevat'a götüreceği paketi kaybeder. Bu sebeple Şahin hayatının en zor 48 saatini yaşamak zorunda kalır.

HEP YEK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Hep Yek filmi, İstanbul'un yanı sıra İzmir'in birçok bölgesinde çekildi.

HEP YEK FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Gürkan Uygun - Cevat

Fırat Tanış - Şahin

Gökhan Yıkılkan - Gürkan

İnan Ulaş Torun - Altan

Yüksel Arıcı - Ziya baba

Füsun Demirel

Fuat Ergin - Badyguard

Adem Yılmaz

Tuna Orhan

Denise Capezza - Camilla

Alparslan Özmol

Ergun Taş

Volkan Başaran

Erdal Bakır