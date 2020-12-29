Kuruluş Osman'a sürpriz transfer! Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Tekin Temel kimdir, kaç yaşında ve nereli?

ATV'nin sevilen ve reyting rekorlarını alt üst eden dizisi Kuruluş Osman'a yeni oyuncular katılmaya devam ediyor. Kuruluş Osman'ın yeni bölümünde, dizinin yeni oyuncularından olan Tekin Temel de izleyici karşısına çıkacak. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da Fuat karakterini canlandıran oyuncu, 40. bölümden itibaren Kuruluş Osman'da boy gösterecek. Peki, Kuruluş Osman'ın yeni oyuncusu Tekin Temel kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte, tecrübeli oyuncunun hayatı...

TEKİN TEMEL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?



Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu. 24 Haziran 1968 tarihinde Manisa'nın Akhisar ilçesinde doğdu. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nü 1996 yılında bitirdi.

Tekin temel, 1995 yılından itibaren Çiçek Taksi, Hür Adam, Aşk ve Günah, Acı Hayat, Sevdaluk ve İntikam gibi birçok film ve dizide oynadı. Son yıllardaki çalışmalarında; 2018 yılından itibaren Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Fuat karakterini, 2019 yılında rol aldığı Afili Aşk dizisinde Yekta Veziroglu karakterini canlandırdı. Yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir.

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Zaptiye / Oyuncu - 2017

Buyur Burdan Kaç ! / Oyuncu - 2014

Cimri / Simon Efendi - 2004

Para / O - Benzeri

Rol Aldığı Bazı Film ve Diziler:

Afili Aşk (Yekta Veziroglu, TV Dizisi 2019)

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz (TV Dizisi Fuat, 2018-2019)

Masum Değiliz (Numan, TV Dizisi 2018)

Semur Şeytanın Kabilesi (Psikolog, Sinema Filmi 2017)

Meryem (Turan Ersoy, TV Dizisi 2017)

Sevda Kuşun Kanadında (TV Dizisi 2016)

Aşk ve Günah (Kerim, TV Dizisi 2015)

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