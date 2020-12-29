MasterChef tarihinde bir ilk yaşanacak! 2020 MasterChef finali ne zaman?

MasterChef Türkiye final haftası programı belli oldu. MasterChef tarihinde bir ilk yaşanacak olup finalin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Son bölümde; final ahftasına kalan Emir, Serhat ve Barbaros, zeytingyağlı yemekler konseptinde yarıştı ve en fazla ğuanı alan isim Barbaros olarak büyük finale adını yazdırdı. Yeni bölümde ise Emir ve Serhat, tereyağlı yemekler konseptiyle yarışacak. Peki; MasterChef finali ne zaman? İşte büyük finalin detayları…
MasterChef tarihinde bir ilk yaşanacak ve büyük final iki gün sürecek. MasterChef finali için geri sayım başladı…
MasterChef Türkiye 2020'de final haftası programı açıklandı. Final haftasına kalan Barbaros, Serhat ve Emir'e Somer Şef MasterChef final haftasında neler olacak tek tek açıkladı. Bu haftanın konseptini şeflerin belirleyeceğini, yemeklerin ise yaratıcılık üzerine olduğu açıklayan Somer Şef, MasterChef büyük final tarihini de açıkladı. 17 Temmuz'da yeni sezona başlayan MasterChef'in 6 aylık ekran yolculuğu ise 3 Ocak 2021 Pazar akşamı ekrana gelen final bölümüyle sona erecek.
MASTERCHEF TÜRKİYE FİNAL HAFTASI PROGRAMI
MasterChef'in 28 Aralık Pazartesi ekrana gelen son bölümünde final haftasına kalan Emir, Serhat ve Barbaros, zeytinyağlı konseptinde yemeklerle yarıştı. Günün sonunda şeflerden en fazla puanı alan isim olan Barbaros büyük finale adını yazdırdı.
29 Aralık Salı akşamı MasterChef 132. bölümde ise Serhat ve Emir tereyağlı yemekler konseptiyle yarışacak. Buna uygun olarak başlangıç, ana yemek ve tatlıdan oluşan üç yemeğin ayrı ayrı değerlendirilmesi sonucu en yüksek puanı alan yarışmacı ikinci finalist olurken diğer yarışmacı MasterChef Türkiye 2020 üçüncüsü olarak veda edecek.
MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK!
MasterChef Türkiye tarihinde bir ilk gerçekleşecek ve büyük final iki gün sürecek. İlk gün, 2 Ocak Cumartesi günü yaratıcılık üzerine üç oyun oynanacak. Bunlardan bir tanesinde sadece dört temel ürün kullanılarak yapılan bir ana yemek olacak. İkinci oyunda MasterChef'e geldikleri tabağın aynısını yapacaklar. Üçüncü oyunda ise hayatlarını değiştiren yemeği yapmaları istenecek.
3 Ocak Pazar günü ise iki finalist bir menü çıkaracak. Canlı olarak yapılacak bölümde ise yarışmacılar kendi imza yemeklerini yapacak.
Cumartesi günü yapılan oyunlardan kazanılan puanlar, Pazar gününe aktarılacak. Canlı yayında yapılacak son oyunla birlikte MasterChef Türkiye 2020 şampiyonu belli olacak.