MasterChef tarihinde bir ilk yaşanacak! 2020 MasterChef finali ne zaman?

MasterChef Türkiye final haftası programı belli oldu. MasterChef tarihinde bir ilk yaşanacak olup finalin ne zaman ve nasıl yapılacağı merak ediliyor. Son bölümde; final ahftasına kalan Emir, Serhat ve Barbaros, zeytingyağlı yemekler konseptinde yarıştı ve en fazla ğuanı alan isim Barbaros olarak büyük finale adını yazdırdı. Yeni bölümde ise Emir ve Serhat, tereyağlı yemekler konseptiyle yarışacak. Peki; MasterChef finali ne zaman? İşte büyük finalin detayları…

MASTERCHEF TARİHİNDE BİR İLK!

MasterChef tarihinde bir ilk yaşanacak ve büyük final iki gün sürecek. MasterChef finali için geri sayım başladı…