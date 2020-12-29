Komedi türündeki filmlere ilgi duyanlar için Neşeli Hayat filmi bu akşam televizyonda yayınlanacak. 2009 yapımı filmin sürükleyici hikayesi ve başarılı oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. Bu akşam yayınlanacak olan filmde Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır. Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir. Peki Neşeli Hayat filmi konusu ne oyuncuları kimler? Neşeli Hayat nerede çekildi?

NEŞELİ HAYAT KONUSU NE?

Noel babanın ne olduğunu bilmeyen bir noel babanın hikâyesini anlatmaktadır. Neşeli bir hayata sahip olmak için uğraşan küçük bir ailenin dramını anlatıyor.

Rıza Şenyurt krismıs mevsiminin dünyadaki en sorunlu Noel babasıdır... Bir kere noel babanın tam olarak ne olduğunu bilmemektedir! Sırtında dünyanın yükünü taşıyan Noel Baba Rıza Şenyurt işi sonunda öğrenir: Hayat dediğimiz şey, çocukların inandığı yalanlardan daha gerçek değildir!

NEŞELİ HAYAT OYUNCULARI KİMLER?

Yılmaz Erdoğan,

Büşra Pekin,

Ersin Korkut,

Sinan Bengier

Rıza Akın