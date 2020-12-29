Sefirin Kızı son bölüm izle! Gediz’in Sancar için katil olmayı göze aldığı Sefirin Kızı 34.bölüm izle!

SEFİRİN KIZI 34.BÖLÜM İZLE!

Star TV'de ayınlanan dizinin tamamının bitmesinin ardından son bölüm izle seçeneği haberimizde yer alıyor. İyi seyirler...

https://www.startv.com.tr/dizi/sefirin-kizi/bolumler/34-bolum

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Gediz, Sancar için katil olmayı göze almıştır. Bu iki sadıç arasında bir şeyleri tamir edecek mi yoksa artık ortada tamir edecek bir şey kalmadı mı? Sancar, Gediz'i affedecek mi?

Peki Gediz'in Sancar'ın canı için feda ettiği Sahra, Gediz'i affedecek mi?

Öte yandan, Kahraman'ın sorduğu "Bundan sonra özgür bir yarıcının oğlu mu olacaksın yoksa mapus bir Sancar Efe mi?" sorusuna Sancar'ın cevabı nettir; "Mapus bir Sancar Efe".