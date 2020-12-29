SON DAKİKA - MasterChef kim elendi? 29 Aralık 2020 MasterChef son bölüm 2. finalist kim oldu? İşte Barbaros'un finaldeki rakibi...

TV8 kanalının uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Önceki gün yayınlanan bölümde büyük finalin ilk ismi olan Barbaros'a rakip olacak 2. finalist bugünkü (29 Aralık 2020 Salı) MasterChef son bölüm final oyunuyla belirleniyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen 3 oyun sonunda Serhat veya Emir yarışmanın bu sezonki 2.finalisti olarak büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Yarışmayı izleyenler 29 Aralık MasterChef kim elendi, 2.finalist kim oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.
29 Aralık 2020 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüm ile ilgili son dakika gelişmeleri, elenen ve finale çıkan isimler şöyle;
MasterChef kim elendi? Sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde büyük finalin 2. İsminin belli olacağı 3. oyun, 3 ürün formatında yapılan oyunların ilk periyodunda Serhat 24'e 20 skoruyla Emir karşısında önde tamamladı.
İlk oyunun ardından 2. oyuna geçildiğinde ise Emir ve Serhat tarafından hazırlanan ürünler tadan jüri şefler bu kez Emir'in hazırladığı yemeği daha fazla beğenerek yüksek puanlar vermesiyle, 2. Oyunu 45 - 43'lük skorla EMİR önde tamamladı.