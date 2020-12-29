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SON DAKİKA! kim elendi? 29 Aralık 2020 2. finalist kim oldu? Serhat - Emir düellosunda kazanan isim...

ekranlarında Acun Ilcalı’nın yapımcılığını üstlendiği 2020 son bölüm, heyecanlı anlara, son dakika olaylarına sahne oluyor. Büyük finalin 2. ismini yani önceki gün ilk finalist olarak seçilen Barbaros’un rakibinin belli olacağı 3 oyun sonunda bir ana kadro yarışmacısı programa veda edecek. 29 Aralık (bugün) ekranlara gelen , Serhat ve Emir tarafından hazırlanan ürünlerin Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından tadılması sonrası hangi ismin veda ettiğini öğrenmek isteyenler , 2.finalist kim oldu? sorularına yanıt arıyor. İşte MasterChef kim elendi, 2.finalist kim oldu? sorularının yanıtları ve son dakika gelişmeleri…

Giriş Tarihi: 30.12.2020 01:05 Son Güncelleme: 30.12.2020 01:05 ABONE OL
SON DAKİKA! MasterChef kim elendi? 29 Aralık 2020 MasterChef son bölüm 2. finalist kim oldu? Serhat - Emir düellosunda kazanan isim...

TV8 kanalının uzun soluklu yarışma programı 2020 MasterChef son bölüm, son dakika gelişmeleriyle gündemdeki yerini koruyor. Önceki gün yayınlanan bölümde büyük finalin ilk ismi olan Barbaros'a rakip olacak 2. finalist bugünkü (29 Aralık 2020 Salı) MasterChef son bölüm final oyunuyla belirleniyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde gerçekleşen 3 oyun sonunda Serhat veya Emir yarışmanın bu sezonki 2.finalisti olarak büyük finalde yarışmaya hak kazanacak. Yarışmayı izleyenler 29 Aralık MasterChef kim elendi, 2.finalist kim oldu? sorusuyla yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

SON DAKİKA - MASTERCHEF KİM ELENDİ, 2.FİNALİST KİM OLDU?

29 Aralık 2020 Salı günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüm ile ilgili son dakika gelişmeleri, elenen ve finale çıkan isimler şöyle;

MasterChef kim elendi? Sorusu yarışmanın sıkı takipçileri tarafından merak konusu oluyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde büyük finalin 2. İsminin belli olacağı 3. oyun, 3 ürün formatında yapılan oyunların ilk periyodunda Serhat 24'e 20 skoruyla Emir karşısında önde tamamladı.

İlk oyunun ardından 2. oyuna geçildiğinde ise Emir ve Serhat tarafından hazırlanan ürünler tadan jüri şefler bu kez Emir'in hazırladığı yemeği daha fazla beğenerek yüksek puanlar vermesiyle, 2. Oyunu 45 - 43'lük skorla EMİR önde tamamladı.

MasterChef son bölüm, 3. Oyun ise an itibariyle tamamlandı. Emir ve Serhat arasında oynanan son oyunda tatlı türünde hazırlanması istenen ürünleri tadan Mehmet, Danilo ve Somer Şefler verdikleri puanlarla SERHAT'ı finale taşırken, EMİR'i yarışmanın 3. sü olarak belirledi.

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SON DAKİKA! MasterChef kim elendi? 29 Aralık 2020 MasterChef son bölüm 2. finalist kim oldu? Serhat - Emir düellosunda kazanan isim...
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