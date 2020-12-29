Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle: Uyanış Büyük Selçuklu 14.bölüm TRT1'de izle!

TRT1 ekranlarında canlı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm izleyiciyle buluştu. Aşkla, sırla ve mücadele ile yoğrulmuş destansı bir yolculuğun hikayesini anlatan dizide bu hafta Melikşah, Arslantaş'ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk'ü darp eden Sencer'e ceza uygulamıştır. Nizamülmülk'ü ve Sencer'i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir? Heyecan dolu sahnelerin yer aldığı TRT1 ekranında izleyiciyle buluşurken diziyi kaçıranlar Uyanış Büyük Selçuklu izle araştırması yapıyor. İşte, Uyanış Büyük Selçuklu 14.son bölüm izle linki!
TRT1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle araştırmaları an itibariyle yoğunluk kazandı. Dizinin yeni bölümünü televizyon ekranlarından kaçıranlar ve internet ortamından takip etmek isteyenler için Uyanış Büyük Selçuklu 14. bölüm izle ekranı ve yeni bölüm detayları sizlerle…
Uyanış Büyük Selçuklu 14.bölüm izle linki ile diziyi takip edebilirsiniz. TRT1'de yayınlanan dizinin tamamının bitmesiyle birlikte son bölüm izle seçeneğine haberimizde yer alıyor.
https://www.trtizle.com/diziler/uyanis-buyuk-selcuklu/uyanis-buyuk-selcuklu-14-bolum-3982004
Hasan Sabbah'ı yakalayıp gerçek kimliğini açık etmek üzere olan Sencer'i Melikşah durdurmuştu. Daha sonra Sencer'in Seyduna'nın peşine düşmesine izin vermeyen Melikşah, Arslantaş'ı kaçırarak devlete itaatsizlik eden ve Tacülmülk'ü darp eden Sencer'e nasıl bir ceza uygulayacaktır? Nizamülmülk'ü ve Sencer'i yaralamak suretiyle aranan Arslantaş bulunabilecek midir?
Terken'in başarılı tertibi neticesinde zehirlenmiş olan Nizamülmülk ölecek midir? Nizamülmülk'e zehirli sıvıyı içiren Turna'nın akıbeti ne olacaktır?
Yıllarca esaret altında yaşadığı zindandan kaçmayı başaran Arslantaş'ın annesi Leyla'nın peşine düşmüş olan batıniler, Leyla'yı bulabilecekler mi? Leyla'nın akıbeti ne olacaktır? Arslantaş annesi Leyla'yı batınilerin elinden kurtarmayı başarabilecek midir?
Şelemzar'daki çelik ambarının patlaması sonucunda Melikşah'ın öfkesini üzerine çeken İlteber'in zor günleri devam edecektir. Borçlarından ötürü kendisini köşeye sıkıştıran Faysal'ın darülhicreyi istemesi İlteber'i içinden çıkılmaz bir kıskacın içine hapsetmişti. İçine düştüğü durumdan çıkmak için başkaca çaresi kalmayan İlteber, darülhicreyi Faysal'a verecek midir?
Şelemzar patlamalarında dahli olduğu anlaşılınca Melikşah'ın tepkisini üzerine çeken Andreas, Bizans imparatorunun kendisini gözden çıkardığını ve Melikşah'ın kellesini almak için harekete geçeceğini anlamıştı. İçine düştüğü bu amansız vaziyetten kurtulabilmek için ne yapacaktır? Yoksa Andreas yolun sonuna mı gelmiştir.