Yağızkan Dikmen kimdir? Kuruluş Osman oyuncusu Yağızkan Dikmen kaç yaşında, nereli?

Ayrıca 2007 senesinde O ve 2011 senesinde Zamansız isimli kısa filmlerde ve Aykırı İkili ile Shakespeare'ın Cadıları isimli tiyatro oyuncularında yer almıştır.. Haliç Üniversitesinde konservatuar öğrencisi olan kardeşi Yağızkan Dikmen, "Güzel Günler Göreceğiz" sinema filminde ve "Ağır Roman Yeni Dünya"ile "Cinayet" dizilerinin kadrosunda yer aldı. Son olarak Yağızkan Dikmen, Kuruluş Osman dizisinin kadrosuna katıldı.